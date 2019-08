Sorteggio di Champions abbastanza soddisfacente per Juventus e Napoli, tosto per l'Inter, speranzoso per l'Atalanta. I bianconeri se la vedranno ancora una volta con l'Atletico Madrid per il primato nel loro girone, mentre Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca rappresentano outsider da non sottovalutare. Il Napoli sfiderá il Liverpool campione d'Europa, ma anche Salisburgo e Genk, due formazioni sicuramente alla portata degli azzurri. L'Inter di Conte, invece, se la vedrá con il Barcellona e il Borussia Dortmund, in un raggruppamento completatao dallo Slavia Praga, destinato al ruolo di cenerentola. L'Atalanta a San Siro ospiterá il Manchester City e cullerá i suoi sogni di gloria con Shakhtar e Dinamo Zagabria. Non impossibile il passaggio del turno. Nel gruppo A spicca la sfida tra PSG e Real Madrid, gironi G e H molto equilibrati.

GIRONE A

PSG - Real Madrid - Brugge - Galatasaray

GIRONE B

Bayern Monaco - Tottenham - Olympiacos - Stella Rossa

GIRONE C

Manchester City - Shakhtar D. - Dinamo Zagabria - Atalanta

GIRONE D

Juventus - Atletico Madrid - Bayer Leverkusen - Lokomotiv Mosca

GIRONE E

Liverpool - Napoli - Salisburgo - Genk

GIRONE F

Barcellona - Borussia Dortmund - Inter - Slavia Praga

GIRONE G

Zenit SP - Benfica - Lione - Lipsia

GIRONE H

Chelsea - Ajax - Valencia - Lille

