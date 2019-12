L'urna di Nyon ha definito il quadro completo degli ottavi di finale di Champions League. Sorteggio morbido per la Juventus che pesca il Lione, è andata tutto sommato bene anche all'Atalanta che se la vedrà con il Valencia. È andata meno bene al Napoli che dovrà affrontare il Barcellona del neo Pallone d'Oro Lionel Messi. Ancora da ufficializzare le date degli incontri: i match d'andata si disputeranno tra il 18 e il 26 febbraio, il ritorno è in programma tra il 10 e il 18 marzo 2020. Finale il 30 maggio allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.

Ottavi di finale: l'esito del sorteggio

Urna morbida per Juventus e Atalanta

Sulla carta il sorteggio è andato di lusso alla Juventus che evita il doppio spauracchio rappresentato dal Real Madrid di Zidane e dal Tottenham di Mourinho. Il Lione di Rudi Garcia non se la sta passando affatto bene in Ligue 1: attualmente occupa l'ottavo posto in classifica, è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Rennes e ha perso fino a fine stagione Memphis Depay che ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio. Sospiro di sollievo anche per l'Atalanta: i nerazzurri di Gasperini, alla loro prima storica partecipazione alla Champions League, rischiavano di incrociare sulla loro strada una big, ma dall'urna di Nyon è uscito un avversario (il Valencia) assolutamente da rispettare ma contro il quale Gomez e compagni potranno giocarsi le loro carte.

Il Napoli pesca il Barcellona di Messi

È andata decisamente meno bene al Napoli che dovrà affrontare il Barcellona di Lionel Messi, che per la prima volta quindi sarà di scena al San Paolo in quello che fu lo stadio di Diego Armando Maradona. Azzurri e blaugrana si sono affrontate in estate in un doppio confronto valido per la prima edizione del trofeo La Liga-Serie A Cup: i catalani si imposero in entrambe le occasioni (2-1 e 4-0).

Seguono aggiornamenti...