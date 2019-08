Sorteggio playoff: percorso ostico per il Porto, l’Ajax deve stare attento

A Nyon si è svolto il sorteggio dei playoff della Champions League 2019-2020 di calcio, in palio gli ultimi sei posti per la fase a gironi della massima competizione continentale per club. Percorso abbastanza impervio per il Porto che, in caso di vittoria nel preliminare con il Krasnodar, incrocerà la vincente di Olympiacos-Istanbul Basaksehir. L’Ajax, semifinalista dell’ultima edizione, incrocerà il PAOK e poi eventualmente la vincente di Apoel-Qarabag: i lancieri sono chiaramente favoriti ma non possono sottovalutare il doppio impegno. Il Celtic Glasgow vuole tornare tra le grandi ma il doppio impegno con Cluj e poi eventualmente con lo Slavia Praga va preso con le pinze. Di seguito il sorteggio dei playoff della Champions League 2019-2020.

ANDATA: 20 e 21 agosto 2019

RITORNO: 27 e 28 agosto 2019

Gli abbinamenti

Vinc. Dinamo Zagabria (Cro)/Ferencváros (Ung) - Vinc. Maribor (Slo)/Rosenborg (Nor)

Vinc. Cluj (Rom)/Celtic (Sco) - Slavia Praha (Cec)

Young Boys (Svi) - Vinc. Stella Rossa (Srb)/Copenhagen (Dan)

Vinc. Apoel (Cyp)/Qarabağ (Aze) - Vinc. Paok (Gre)/Ajax (Ola)

Vinc. Basilea (Svi)/Lask (Aut)

Vinc. Club Brugge (Bel)/Dynamo Kyiv (Ucr)

Vinc. Istanbul Başakşehir (Tur)/Olympiacos (Gre) - Vinc. Krasnodar (Rus)/Porto (Por)