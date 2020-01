Suarez costretto all'operazione al ginocchio, salta l'ottavo di Champions con il Napoli

La notizia era ormai nell’aria, ed è stata confermata dal comunicato del Barcellona. Luis Suarez si è infortunato al ginocchio destro, lo stesso al quale si era operato 8 mesi fa, in Supercoppa contro l’Atlético Madrid e sarà così costretto all’intervento chirurgico che verrà svolto domenica 12 gennaio presso il dr. Ramon Cugat.

Luis Suarez dovrà quindi operarsi al menisco esterno del ginocchio destro, e starà fuori per almeno sei settimane. L’attaccante uruguaiano salterà così l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, in programma martedì 25 febbraio al San Paolo di Napoli. A rischio anche la sua presenza per il match di ritorno (del 18 marzo).