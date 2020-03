Per le gare di ritorno assenze pesanti per PSG e Real Madrid: da una parte Meunier e Verratti per i parigini, dall'altra Sergio Ramos per le merengues. Nel Barcellona fuori Vidal e Busquets contro il Napoli.

Valencia-Atalanta, 10 marzo ore 21 (andata: 1-4)

Diffidati: Wass, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Ilicic

Squalificati: Gabriel Paulista (Valencia)

RB Lipsia-Tottenham Hotspur, 10 marzo ore 21 (andata: 1-0)

Diffidati: Haidara, Nagelsmann (allenatore), Lo Celso

Squalificati: nessuno

PSG-Borussia Dortmund, 11 marzo ore 21 (andata: 1-2)

Diffidati: Di María, T.Hazard

Squalificati: Verratti (PSG), Meunier (PSG)

Liverpool-Atlético Madrid, 11 marzo ore 21 (andata: 0-1)

Diffidati: J.Gomez, Robertson, Mané, Klopp (allenatore), A.Correa

Squalificati: nessuno

Juventus-Olympique Lione, 17 marzo ore 21 (andata: 0-1)

Diffidati: Matuidi, Cornet, Marcelo, Y.Koné

Squalificati: nessuno

Manchester City-Real Madrid, 17 marzo ore 21 (andata: 2-1)

Diffidati: Modric, F.Valverde

Squalificati: Sergio Ramos (Real Madrid), B.Mendy (Manchester City)

Bayern-Chelsea, 18 marzo ore 21 (andata: 3-0)

Diffidati: Kimmich, Thiago Alcántara, Zouma, Azpilicueta

Squalificati: Marcos Alonso (Chelsea), Jorginho (Chelsea)

Barcellona-Napoli, 18 marzo ore 21 (andata: 1-1)

Diffidati: Griezmann, Messi, N.Semedo, F.Llorente, Koulibaly, Mário Rui

Squalificati: Busquets (Barcellona), A.Vidal (Barcellona)