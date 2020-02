Tottenham, che tegola: Mourinho perde anche Son per diverse settimane

Piove sul bagnato in casa Tottenham alla vigilia del doppio impegno degli ottavi di finale di Champions League contro il Red Bull Lipsia. Gli Spurs perdono per “diverse settimane” Son Heung-min, l’attaccante sudcoreano decisivo anche nell’ultima di campionato vinta sabato contro l’Aston Villa.

Son proprio nel corso dell’ultimo match disputato si è rotto il braccio e nei prossimi giorni sarà costretto ad operarsi per ridurre la frattura al braccio destro. Nel comunicato del club londinese non si sono sbilanciati con i tempi di recupero, limitandosi a parlare di un generico “settimane di stop”, ma l’impressione è che il coreano non riesca nemmeno a recuperare per la sfida di ritorno a Lipsia e si veda costretto a saltare numerosi impegni. Una bella tegola per Mourinho che si vedrà costretto ad approcciare la Champions senza i suoi due finalizzatori più prolifici, capitan Harry Kane (autore di 17 reti in 25 partite stagionali ed assente da gennaio per un infortunio ai tendini della coscia, che lo terrà ai box almeno fino a maggio) e di Son, attaccante capace di segnare 16 gol in 32 presenze.

Lo Special One senza le sue due bocche di fuoco si vedrà costretto ad arrangiarsi e ad affidarsi a Lucas Moura, Dele Alli, Erik Lamela (anch'egli a rischio forfait e che sarà valutato nella rifinitura odierna), Ryan Sessegnon e al neoacquisto Bergwijn. Cinque giocatori offensivi che non incarnano però il ruolo di punta vera e propria.