Buona la prima in Premier, buona la prima in Champions. Mourinho incamera la seconda vittoria su altrettante partite col suo Tottenham, conquistando la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale di Coppa Campioni sconfiggendo 4-2 l'Olympiacos in rimonta. Partita spettacolare a Londra: Spurs sotto di due reti dopo gli acuti di El Arabi e Ruben Semedo. Poi entra Eriksen al 29' (cambio tattico al posto di Dier) e, a fine primo tempo, Alli riapre il match, chiuso nella ripresa dalla doppietta di Kane e da Aurier. Spurs matematicamente secondi anche per effetto dell'altro risultato nel Gruppo B Stella Rossa-Bayern Monaco 0-6! Greci che si giocheranno il tutto per tutto per la qualificazione in Europa League al Pireo nell'ultima gara contro la Stella Rossa. La classifica a 90' dalla fine: Bayern Monaco punti 15; Tottenham 10; Stella Rossa 3, Olympiacos 1.

Il tabellino

TOTTENHAM-OLYMPIACOS 4-2

Tottenham (4-3-2-1): Gazzaniga voto 5.5; Aurier 7, Alderweireld 5.5, Sanchez 5.5, Rose 6; Dier 5 (29' Eriksen 8), Winks 6, Alli 7.5 (82' Ndombele sv); Lucas Moura 6.5 (61' Sissoko 6), Son 6.5; Kane 7.5. All.: Mourinho 6.5.

Olympiacos (4-3-3): José Sa voto 6; Omar 6, Meriah 4, Ruben Semedo 6.5, Tsimikas 5; Guilherme 6.5, Camara 5.5, Bouchalakis 5.5 (74' Valbuena 5.5); Podence 5.5 (78' Randjelovic 6), Masouras 6, El Arabi 7 (85' Guerrero sv). All.: Martins 5.5.

Arbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria).

Gol: 6' El Arabi (O), 19' Ruben Semedo (O), 45'+1 Alli (T), 50' e 77' Kane (T), 73' Aurier (T).

Assist: Guilherme (O, 0-2), Aurier (T, 2-2), Lucas Moura (T, 2-2), Son (T, 3-2), Eriksen (T, 4-2).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Ruben Semedo, Alderweireld, Bouchalakis, Tsimikas, Podence.

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

4' - DESTRO DAL LIMITE DI MASOURAS! Conclusione molto potente ma non esattamente angolata e che incontra la respinta di Gazzaniga: apprezzabile il tentativo dell'Olympiacos!

6' - GOL DELL'OLYMPIACOS CON EL ARABI! Sinistro all'angolino più lontano, dal limite dell'area, da parte del nazionale marocchino dopo un'azione costruita lungo la fascia destra: traiettoria che non lascia scampo a Gazzaniga: 0-1!

14' - SON! Colpo di testa miracolosamente respinto da José Sa: bel cross a giro dalla sinistra di Winks su calcio di punizione.

19' - GOL DELL'OLYMPIACOS CON RUBEN SEMEDO! Deviazione sotto porta sugli sviluppi di un corner dalla sinistra con prolunga di tacco dell'ex Udinese Guilherme: a quel punto insaccare, per il terzino numero 3 portoghese, è un gioco da ragazzi: 0-2 clamoroso al Tottenham Hotspurt Stadium!

29' - CAMBIO TATTICO PER MOURINHO, che richiama in panchina Dier per fare entrare in gioco la fantasia di Eriksen!

32' - SASSATA DALLA DISTANZA DI MERIAH! Il numero 20 dell'Olympiacos spaventa Gazzaniga con un pallone che si stampa su cartelloni pubblicitari, poco distante dal palo!

41' - TRAIETTORIA A GIRO DI KANE! La palla sorvola la traversa, posandosi sull'esterno alto della rete: pericoloso il Tottenham!

45+1' - GOL DEL TOTTENHAM CON DELE ALLI! Deviazione sottoporta facile facile per il numero 20 degli Spurs su super gaffe di Meriah, che liscia clamorosamente un pallone messo in mezzo dalla destra da Aurier: 1-2!

49' - SANCHEZ PER IL TOTTENHAM! Colpo di testa alto, da ottima posizione, da parte del difensore degli Spurs su punizione di Eriksen, che ha decisamente innalzato i livelli degli attacchi della formazione di Mourinho!

50' - GOL DEL TOTTENHAM CON KANE! Rimessa laterale battuta velocemente sulla destra, cross basso al centro di Moura e tap in all'angolno del centravanti della nazionale inglese: 2-2!

73' - GOL DEL TOTTENHAM CHE COMPLETA LA RIMONTA CON AURIER! Alli apre dalla sinistra, Son devia di testa e la palla arriva all'Ivoriano il quale, a tu per tu con José Sa, non sbaglia: 3-2!

77' - GOL DEL TOTTENHAM CON KANE! Colpo di testa vincente sulla solita traiettoria da calcio piazzato di un immenso Eriksen: 4-2! Il centravanti della nazionale inglese diventa il giocatore a raggiungere più velocemente i 20 gol in Champions League: 24 partite. Il precedente record era detenuto da Alessandro Del Piero che ne aveva impiegate 26.

Il migliore

Eriksen. Non entra nel tabellino ma, al 29', irrompe sul match (da cui era stato escluso dal 1') in maniera strepitosa. Infonde sicurezza a tutto il reparto avanzato, che inizia a macinare gioco e a segnare grazie ai suoi innumerevoli spunti.

Il peggiore

Meriah. Il suo liscio da campetto amatoriale, allo scadere del primo tempo, dà il "la" alla rimonta degli Spurs. Errore imperdonabile.

L'altra partita del gruppo B - Lewandowski "did it again": 4 gol in un quarto d'ora!

STELLA ROSSA-BAYERN MONACO 0-6 [14' Goretzka (B); 53', 60', 64' e 68' Lewandowski (B), 89' Tolisso (B)]

