Il Lipsia vince a Londra, ma non è una così strana. Anzi, la squadra di Nagelsmann può recriminare per le tante occasioni create e i tanti gol sbagliati davanti al portiere. Schick, Angeliño e Werner, infatti, non hanno saputo sfruttare il buon lavoro fatto dalla squadra, con il Tottenham che è rimasto quindi in partita per il discorso qualificazione. È vero, il ritorno si giocherà in Germania, ma ricordiamoci cosa ha fatto il Tottenham l’anno scorso ad Amsterdam. La reazione, infatti, c’è stata: ma hanno solo sfiorato il gol del pareggio Lo Celso e Lucas Moura. Appuntamento quindi al 10 marzo, per capire se sarà favola Lipsia o rimonta Spurs.

Tabellino

Tottenham-RB Lipsia 0-1

Tottenham (4-4-2): Lloris; Aurier, Alderweireld, D.Sánchez, B.Davies; Gedson Fernandes (64’ Ndombélé), Winks, Lo Celso, Bergwijn; Alli (64’ Lamela), Lucas Moura. All. José Mourinho

RB Lipsia (3-4-1-2): Gulácsi; Klostermann, Ampadu, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer (83’ Forsberg), Angeliño; Nkunku (74’ Haidara); Werner, Schick (77’ Y.Poulsen). All. Julian Nagelsmann

Marcatori: 58’ rig. Werner (L)

Arbitro: Cüneyt Çakir (Turchia)

Ammoniti: 10’ Lo Celso, 12’ Sabitzer, 33’ Werner, 56’ Ben Davies, 72’ Nkunku, 90+4 Lamela

Espulsi: nessuno

La cronaca in 12 momenti

1’ OCCHIO A SCHICK - Subito un'occasione per il Lispia con un'azione personale di Schick che si porta il pallone sul destro, ma non trova la porta con la sua conclusione dal limite.

2’ PALO DI ANGELIÑO - Sánchez respinge sulla linea la conclusione di Werner, poi Angeliño coglie il palo.

2’ LLORIS DECISIVO - Terza occasione in due minuti per il Lispia: Mukiele serve Werner che prova il colpo al volo, ma arriva la parata di Lloris.

8’ OCCASIONE TOTTENHAM - Si fa vedere per la prima volta il Tottenham con Lo Celso che serve Bergwijn, rientra sul destro ma c'è Gulácsi.

Bergwijn - Tottenham-RB Leipzig - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

17’ SCHICK PERICOLOSO - Colpo di testa dell'ex Roma che sfiora il palo sugli sviluppi del corner.

35’ WERNER SI MANGIA L'1-0 - Laimer serve perfettamente Werner in area di rigore; è solo, ma si fa parare la propria conclusione da Lloris.

48' DOPPIA CHANCE TOTTENHAM - Prima Lucas Moura sull'invito di Aurier, ma respinge Gulacsi, seconda occasione per Bergwijn ma non trova la porta.

58’ GOL WERNER - Arriva il vantaggio del Lipsia grazie al rigore realizzato da Werner: l’aveva guadagnato Laimer con un perfetto inserimento, subendo il fallo di Ben Davies.

Werner - Tottenham-RB Leipzig - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

62’ CONTROPIEDE LIPSIA - Tedeschi velocissimi nella metà campo avversaria con Angeliño che serve in mezzo, velo di Werner, ma Schick si fa parare la conclusione da Lloris.

73’ PALO DI LO CELSO - Ci prova l'argentino su calcio di punizione, appena fuori dall’area, deviazione di Gulácsi sul palo.

89’ LUCAS MOURA DI TESTA - Chance per il Tottenham con il colpo di testa di Lucas Moura sull'intervento a vuoto di Halstenberg, ma palla alta sopra la traversa.

90+5 BERGWIJN A TERRA!!! Lo Celso lancia l'olandese nello spazio, Ampadu lo anticipa rischiando però tantissimo col suo intervento in area di rigore.

Il Tweet

La reazione di Dele Alli al momento della sostituzione...

Il migliore

Konrad LAIMER - Non è l’autore del gol, ma è lui a guadagnare il rigore con un perfetto inserimento. Ha otto polmoni, tocca tantissimi palloni, si fa trovare in ogni zona del campo. Immarcabile per i giocatori del Tottenham. Fermato solo da un infortunio.

Il peggiore

Dele ALLI - Impalpabile lì davanti. Non torna ad aiutare la squadra e non è mai pericoloso.