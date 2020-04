UEFA, ecco le decisioni: finire i campionati anche con altre formule. Per le coppe, 2 ipotesi

La riunione del Comitato Esecutivo ha emesso alcune delle regole attese alla viglia: dall'indicazione dei criteri per stilare la classifica nel caso non si riuscisse a finire la stagione al rinvio dell'Europeo femminile. Ancora nessuna data certa per la ripresa, ma la conferma che la UEFA sta valutando due piani per la ripresa delle coppe: uno in contemporanea ai campionati e l'altro no.

C’era grande attesa per il comitato esecutivo UEFA, che oggi, a Nyon, era chiamato a indicare alcune decisioni importanti per il futuro del calcio. Insieme alla UEFA tutti gli organi più importanti del football europeo in videoconferenza: l’ECA, le Leghe Europee (EL) e il sindacato FIFPRO Europe.

Partiamo subito dal dato di fatto più importante, il più atteso: non c’è ancora nessuna data ufficiale per la ripartenza. La UEFA infatti non ha comunicato alcuna scadenza, ma si è limitata ad affermare che per la ripresa dei campionati e delle coppe europee restano sul tavolo differenti piani. L’idea – e questo già si sapeva – è quella di provare a terminare i campionati. Qualora non fosse possibile – ma lo affronteremo dopo – la UEFA ha disposto delle linee guida per lo stilare le classifiche, confermando l’anticipazione che avevamo dato ieri.

Champions ed Europa League: due piani distinti, nessuna data concreta

Il tema caldo – quello di quando è come completare le coppe europee – rimane sul tavolo. La UEFA ha infatti comunicato di avere due scenari distinti: entrambi prevedono che il calcio a livello nazionale inizi prima delle competizioni UEFA per club. Una volta iniziati i vari campionati, i due piani di distinguono: uno dei due prevede la gestione delle competizioni in parallelo, mentre l’altro prevede di completare le partite dei campionati nazionali e di giocare poi le coppe europee (presumibilmente dunque ad agosto). Dunque, da questo punto di vista, non è stato ancora deciso nulla.

i trofei di Champions League ed Europa League esposti alla sede della UEFA, Nyon, Svizzera Credit Foto Getty Images

Ciò che è stato deciso: classifiche solo su meriti sportivi

Ciò che è stato deciso invece sono proprio i criteri con cui la UEFA ha indicato alle singole federazioni di stilare le classifiche finali di questa stagione in corso, specie nel caso fossero obbligate dai singoli governi politici nazionali a non poter effettuare manifestazioni sportive (il caso dell’Olanda, per intenderci).

La UEFA ha sottolineato – facendo pressione a tutte le federazioni – come i principi debbano restare quelli del merito sportivo, esortando in qualche modo a concludere i campionati anche con una differente formula. Traduzione? Ok ai playoff, o a un qualche tipo di formula appunto che permetta alle squadre di concludere sul campo e dare una classifica reale. Se anche questo non fosse possibile, la UEFA delega la scelta alle singole Leghe Nazionali, purché questa avvenga secondo criteri "obiettivi, trasparenti e non discriminatori" e sia legata al "merito sportivo". In poche parole varrebbe l’ultima classifica completa. Spazzate via dunque tutte quelle ipotesi mai confermate che parlavano di squadre inserite nella prossima stagione di coppe europee tramite ranking. Insomma, se ad esempio in Italia non si dovesse mai ripartire, in Champions andrebbero Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. Così come recita l’ultima classifica completa in termine di partite giocate da tutte.

Altre decisioni: Europeo femminile al 2022

Tra le altre decisioni, anche quella di mantenere la denominazione "Euro 2020" per l'Europeo già spostato a giugno 2021, secondo lo stesso procedimento applicato dal CIO per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L'Europeo femminile in Inghilterra è invece stato posticipato dal 2021 all'estate 2022. Infine, ogni decisione sugli Europei Under 21 del 2021 è rinviata alla prossima riunione del Comitato Esecutivo, in calendario il 27 maggio.

Aiuti per i club: 70 milioni in anticipo

Oltre a questo la riunione della UEFA, in accordo con l’ECA, ha stanziato 70 milioni in anticipo per i club che hanno fornito i giocatori per le partite di qualificazione all’Europeo. Previsto un ulteriore stanziamento di 200 milioni al termine dell’Europeo 2021. Una misura ben accolta dal presidente dell’ECA Andrea Agnelli, che ha sottolineato come “fondamentale” questa immissione di liquidità a favore dei club in questo particolare momento storico di difficoltà.

