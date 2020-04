UEFA, quando si riparte? Cosa aspettarsi dalla riunione del Comitato Esecutivo: tra date e ipotesi

Giovedì a Nyon il vertice decisivo della UEFA per capire gli sviluppi della stagione e i criteri di qualificazione alle competizioni europee. Tra ipotesi, date e speranze, cerchiamo di fare il punto per capire cosa potrebbe venirne fuori dalla riunione di domani (giovedì 23 aprile).

Numeri, date, chiacchiere, idee, rinvii. L’epidemia di Covid-19 ha messo sottosopra l’intero mondo e anche il calcio cerca di trovare una soluzione. Dopo giorni di telefonate, indiscrezioni, ipotesi e poi smentite, rumors e mezze verità, dal vertice di Nyon di giovedì alla UEFA, dovrebbe uscire qualche indicazione più chiara.

L’obiettivo della UEFA: far finire tutto

Già perché per ora ci sono state solo linee di massima. Indicazioni di fondo. Ma nessuna data specifica, con la UEFA che come tutti cerca di capire dove porterà questa situazione. Dopo la riunione in videoconferenza di martedì con le 55 Federazioni affiliate, sono proseguiti i contatti anche oggi (mercoledì 22 aprile) con alcuni rappresentanti delle Leghe europee e dell’ECA, l’associazione dei club continentali presieduta da Andrea Agnelli.

Ciò che di concreto è fin qui è emerso è che l'obiettivo della UEFA è fare in modo che tutte le federazioni riescano a giocare tutte le partite in calendario. In alternativa la federazione internazionale è disposta ad approvare formule ridotte per la chiusura dei tornei, come playoff, spareggi o altre soluzioni di emergenza. Sempre però, chiaramente, da disputare sul campo. Una UEFA che era stata comunque chiara nella sua indicazione: la priorità è in qualche modo finire e nessuno deve andare andare di proprio conto. Indicazione però non rispettata da tutti...

Belgio e Olanda: i "dissidenti"

Il Belgio, ad esempio, che ha dichiarato finita la stagione 3 settimane fa assegnando il titolo così com’era la classifica ed evitando il suo classico playoff. Stessa strada che dovrebbe prendere anche l’Olanda nelle prossime ore, dopo che il governo ha indicato lo stop degli eventi sportivi fino a settembre. La UEFA aveva inizialmente minacciato sanzioni per chi avrebbe fatto di testa propria. Quella di Nyon però è più che altro apparsa come una specie di intimidazione onde evitare che la scelta di una singola Federazione scatenasse un effetto domino. Crollo che alla UEFA volevano – e vogliono – a tutti i costi evitare, nell’evidente speranza di salvare il salvabile a livello economico e finire in qualche modo ciò che più interessa: l’assegnazione di Champions League ed Europa League.

Una posizione rigida, quella della UEFA, che si sarebbe però indebolita proprio di fronte alle prime misure drastiche dei governi. A Nyon sono infatti consapevoli che di fronte a un ‘non si gioca’ come quello imposto dal governo olandese, ci sarebbe poco da fare. Ecco perché le indiscrezioni uscite proprio martedì parlano di una posizione decisamente più alleggerita, con la consapevolezza delle UEFA che se non ci saranno le condizioni sanitarie in grado di garantire massima sicurezza agli atleti e non solo, tanti governi andranno nella direzione degli olandesi e si dovrà optare per forza per lo stop anticipato dei campionati.

Come, dove e quando: in attesa di cose e date concrete

Ed è proprio qui che si arriva all’importanza della riunione, dove dovranno emergere varie cose. In primis un’indicazione concreta da parte della UEFA alla singole federazioni su come stilare la classifica in caso non si dovesse riuscire a finire i singoli campionati, in modo tale da poter così avere le partecipanti alle coppe europee della prossima stagione.

Ma anche alcune date più concrete. A oggi infatti non è stato deciso nulla, con le uniche date ufficiali che restano quelle di massima per la disputa delle finali di Europa League e Champions League: 26 agosto la prima, 29 agosto la seconda. Non si andrà oltre.

La Champions League e l'Europa League. La UEFA ha dato una scadenza per la stagione 2019/20: 26 agosto e 29 agosto, non oltre, la disputa delle finali Credit Foto Getty Images

Tutto il resto sono indiscrezioni e ipotesi. Si è mormorato di campionati nazionali da finire entro il 3 agosto; ma questa resta un’idea. Così come ipotesi restano le formule per le eventuali riprese di Champions League ed Europa League. A oggi le indiscrezioni parlano ancora di una volontà di finire prima i campionati nazionali, e poi concludere le due coppe europee ad agosto. Ma queste restano appunto possibilità sul tavolo; così come quella che le partite di Champions ed EL dai quarti possano diventare ‘secche’, senza la formula andata/ritorno.

Nulla di tutto ciò è mai stato deciso e confermato formalmente. Vediamo se, appunto, questo vertice del Comitato Esecutivo emetterà qualcosa di ufficiale a riguardo. La sensazione è che sia di no. Senza certezza di una data di ripartenza più o meno comune (che per ora ha provato a stilare solo la Francia, con la ripartenza del campionato fissata per il 17 giugno), diventa complicato fissare i paletti collettivi. Insomma, nonostante tutto, da Nyon, si potrebbe ricevere ancora il più classico dei ‘rinvii’ per assenza di concrete certezze.

