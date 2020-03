UEFA, ufficiale: sospensione immediata di Champions League ed Europa League

A seguito degli sviluppi legati alla diffusione del Covid-19 in Europa e dei relativi provvedimenti presi dai governi dei Paesi europei, tutte le partite delle competizioni UEFA in programma la prossima settimana (Champions ed Europa League, ndr) sono state rinviate. La notizia, che era nell'aria, è stata ufficializzata dalla UEFA attraverso un comunicato. Saltano quindi le sfide di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma il 17 e il 18 marzo e le partite di ritorno degli ottavi di finale di Europa League in calendario il 19 marzo. Rinviati anche i quarti di finale di Youth League che si sarebbero dovuti disputare il 17 e il 18 marzo.

Seguono aggiornamenti.