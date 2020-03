Si allunga sempre di più la lista degli eventi annullati o che si svolgeranno a porte chiuse. Tra questi vi sarà anche la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund che si dovrà giocare senza pubblico al Parco dei Principi. Lo ha deciso la Prefettura di Polizia di Parigi che nel contesto dell'emergenza Coronavirus, ha disposto la chiusura dei cancelli.

Chieste le porte chiuse anche per Barcellona-Napoli

La Generalitat de Catalunya, il governo centrale della provincia di Barcellona, ha ufficialmente chiesto che la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Barcellona e Napoli in programma mercoledì 18 marzo, venga disputata a porte chiuse per il timore del diffondersi del Coronavirus. L'attaccante polacco dei partenopei, Arkadiusz Milik, ha detto la sua sul difficile momento a livello mondiale:

" E’ un momento difficile per tutti: siamo tutti messi alla prova. Per questo dobbiamo dimostrare di saper reagire, attenersi alle regole e ne usciremo insieme. Ad ognuno di noi viene chiesto di fare la propria parte. Speriamo che la situazione torni presto alla normalità. La salute e’ il bene più importante. Forza! "

Valencia-Atalanta non sarà accessibile alla stampa

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola e dai cronisti italiani in Spagna, il match di Champions League di martedì fra Valencia e Atalanta non solo sarà a porte chiuse, ma non sarà neanche accessibile alla stampa. Sono state inoltre annullate le conferenze stampa della vigilia e i 15 minuti di allenamento aperti alla stampa.

Anche Siviglia-Roma senza tifosi?

La polizia andalusa ha chiesto ufficialmente al governo spagnolo che anche la gara di Europa League fra Siviglia e Roma, in programma giovedì 12 marzo, sia disputata a porte chiuse.