Atalanta nella storia! Dopo la - clamorosa - qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, la squadra bergamasca ha fatto di più, raggiungendo addirittura i quarti di finale. Una vera sorpresa, proprio come quella del Leicester City di Claudio Ranieri nel 2017.

Il mattatore della serata è stato sicuramente Josip Ilicic, autore di ben 4 reti nella stessa gara. Due rigori procurati, due rigori segnati, e altre due reti nel secondo tempo. L'ex giocatore di Fiorentina e Palermo ha fatto quello che ha voluto al Mestalla e con il suo bottino raccolto a Valencia entra nel club dei giocatori capaci di segnare un poker di gol nella stessa notte. Nella moderna Champions (per intenderci quella dalla stagione 1992-1993), solo 13 giocatori ci erano riusciti...

Tutti i giocatori capaci di segnare 4 gol nella stessa partita

Giocatore Partita Stagione Marco VAN BASTEN Milan -Göteborg 4-0 1992-1993 Simone INZAGHI Lazio -Marsiglia 5-1 1999-2000 Dado PRSO Monaco -Deportivo 8-3 2003-2004 Ruud VAN NISTELROOY Manchester United -Sparta Praga 4-1 2004-2005 Andriy SHEVCHENKO Fenerbahce-Milan 0-4 2005-2006 Lionel MESSI Barcellona -Arsenal 4-1 2009-2010 Bafétimbi GOMIS Dinamo Zagabria-Lione 1-7 2011-2012 Mario GOMEZ Bayern Monaco-Basilea 7-0 2011-2012 Robert LEWANDOWSKI Borussia Dortmund -Real Madrid 4-1 2012-2013 Zlatan IBRAHIMOVIC Anderlecht-PSG 0-5 2013-2014 Luiz ADRIANO BATE Borisivo-Shakhtar Donetsk 0-7 2014-2015 Cristiano RONALDO Real Madrid-Malmö 8-0 2015-2016 Serge GNABRY Tottenham-Bayern Monaco 2-7 2019-2020 Josip ILICIC Valencia-Atalanta 3-4 2019-2020

E dire che l'attaccante sloveno, fino ad oggi, aveva segnato solo una rete in carriera in Champions League. Proprio quello realizzato all'andata che è valso il momentaneo 2-0 a San Siro. Inoltre, è il primo giocatore a segnare 4 gol - nella stessa gara - in trasferta nella fase ad eliminazione diretta.

Anche Inzaghi e Shevchenko nella storia: Messi il primo a farlo nella fase ad eliminazione diretta

Nel 2000 ci fu il poker di Simone Inzaghi che entrò nella storia con la vittoria della Lazio sul Marsiglia per 4-1 nella seconda fase a gironi, poi arrivarono i poker di Prso e van Nistelrooy. Nel 2005 toccò un'altra volta al Milan, con il poker di Shevchenko in trasferta col Fenerbahce. Nel 2010 ci fu invece il poker di Messi all'Arsenal, non una squadra qualunque, con l'argentino che fu il primo a farlo durante una gara della fase ad eliminazione diretta. Sono entrati nella storia anche Gomis, Mario Gomez, Lewandowski col poker in semifinale con il Dortmund vs il Real Madrid di Mourinho, oltre al poker di Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo contro il Malmö. Nel mezzo anche quello di Luiz Adriano, al tempo allo Shakhtar Donetsk, con i 4 gol realizzati al Bate Borisov nel giro di 16 minuti (il più veloce a farlo). Un biglietto da visita per il calciomercato, tanto che il brasiliano fu acquistato poi dal Milan.