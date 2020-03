Valencia-Atalanta in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Valencia (4-1-4-1): Cillessen; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Kondogbia; Ferran Torres, Parejo, Soler, Cheryshev; Gameiro. All. Albert Celades

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gian Piero Gasperini

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania)

Probabili formazioni e statistiche

Valencia-Atalanta: dove vederla in tv

Valencia-Atalanta sarà trasmessa in diretta su Sky e disponibile anche nella sua versione sul digitale terrestre, e in chiaro su Canale 5. Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go.

Gli ultimi 5 risultati dell'Atalanta

Lecce-Atalanta 2-7 (17' aut. Donati, 22' Zapata, 29' Saponara, 40' Donati, 47' Ilicic, 54', 62' Zapata, 87' Muriel, 91' Malinovskyi.

Atalanta-Valencia 4-1 (16' Hateboer, 42' Ilicic, 57' Freuler, 62' Hateboer, 66' Cheryshev)

Atalanta-Roma 2-1 (45' Dzeko; 50' Palomino, 59' Pasalic)

Fiorentina-Atalanta 1-2 (32' F.Chiesa; 49' D.Zapata, 72' Malinovskiy)

Atalanta-Genoa 2-2 (12' Toloi; 19' Criscito, 33' Sanabria; 35' Ilicic)

Gli ultimi 5 risultati del Valencia

Alaves-Valencia 1-1 (34' Parejo, 73' Mendez)

Valencia-Betis 2-1 (60' Gameiro, 89' Parejo, 93' Loren)

Real Sociedad-Valencia 3-0 (12' Merino, 46' pt. Monreal, 48' Januzaj)

Valencia-Atletico Madrid 2-2 (15' Marcos Llorente; 40' Gabriel Paulista; 43' Teye Partey; 59' Kondogbia)

Valencia-Atalanta: informazioni

Data, orario e luogo: martedì 10 marzo, ore 21:00 | Stadio Mestalla, Valencia