Domani sera in un Mestalla deserto l’Atalanta andrà a caccia della prima storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League in una serata che si preannuncia una delle più surreali della storia recente della Champions League. I ragazzi di Gasperini sono atterrati a Valencia questo pomeriggio per dirigersi allo stadio di Valencia dove svolgeranno la rifinitura nell’impianto a porte chiuse. Non ci saranno le conferenze dei due allenatori, Gasperini e Celades, della vigilia e neanche quelle post partita.

Nonostante questi provvedimenti rigidi e straordinari volti a salvaguardare la sicurezza dei calciatori, degli staff tecnici, della terna arbitrale e di tutte le persone impegnate in questa partita, l’emergenza Coronavirus non sembra tangere alcuni giornalisti spagnoli che, come nulla fosse all’aeroporto, hanno provato ad intervistare il Papu Gomez che però non l’ha presa affatto bene.

" Non si possono fare interviste ora, ragazzi. Che state facendo? Pagliacci... "

Un dialogo surreale e che fa capire comunque quanto sia assolutamente anomala questa vigilia di Champions League per l’Atalanta.

I tifosi del Valencia domani fuori dallo stadio ad incitare la squadra

I tifosi del Valencia (molto critici per la decisione delle autorità locali di far disputare la gara di ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atalanta a porte chiuse) domani hanno già annunciato che sosterranno la squadra fuori dal Mestalla. Si troveranno alle 19.30 per accogliere i loro beniamini all’arrivo al Mestalla e poi faranno il tifo dall’esterno dell’impianto, per spingere i giocatori verso la rimonta dopo il 4-1 dell’andata. In barba a tutti i provvedimenti dell'Organizzazione mondiale della Sanità e dei singoli ministeri della Salute che raccomandano a tutta la gente di evitare i luoghi affollati e mantenere una distanza di un metro, gli uni dagli altri.