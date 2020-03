Valencia-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Valencia (4-1-4-1): Cillessen; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Kondogbia; Ferran Torres, Parejo, Soler, Cheryshev; Gameiro. All.: Celades.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All.: Gasperini.

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania).

Video - Gasperini: "La goleada non è una mancanza di rispetto verso l'avversario, tutti vogliono fare bene" 00:46

Statistiche

Il Valencia affronta per la prima volta in casa l'Atalanta in una partita valida per le coppe europee e ha perso l'ultima sfida al Mestalla giocata contro una squadra italiana (0-2 con la Juventus la scorsa stagione in Champions).

Solo 4 delle 36 squadre che hanno perso la partita d'andata in una fase a eliminazione diretta di Champions League con 3 o più gol di scarto sono riuscite a passare il turno. Due di queste erano squadre spagnole: il Deportivo La Coruna contro il Milan nel 2003-04 e il Barcellona contro il PSG nel 2016-17.

Nel match d'andata l'Atalanta ha segnato 4 reti al debutto nella fase a eliminazione diretta di Champions League: le altre due squadre a riuscirci prima della Dea erano state il Manchester United (4-0 contro il Porto nel 1996-97) e proprio il Valencia (5-2 sulla Lazio nel 1999-00).

Dal maggio 2001, quando vinse 3-0 contro il Leeds nel maggio 2001, il Valencia non è più riuscito a vincere nella fase a eliminazione diretta di Champions League (5 partite e 4 sconfitte) e non è mai riuscito a segnare 3 gol.

Se dovesse qualificarsi ai quarti di finale l'Atalanta diventerebbe la prima squadra all'esordio in Champions League a raggiungere questo traguardo dopo il Leicester City (2016-17) e la prima italiana dopo la Lazio nel 1999-00.

L'Atalanta ha vinto solo 3 delle sue 17 partite disputate fuori casa nelle coppe europee (completano il bilancio 5 pareggi e 9 sconfitte), ma ha fatto bottino pieno nella sua ultima trasferta sul campo dello Shakhtar Donetsk. Potrebbe così centrare per la prima volta il secondo successo esterno di fila.

I 12 gol segnati dall'Atalanta in Champions League finora sono stati fimati da 10 giocatori diversi di 9 nazionalità differenti (nessun italiano). Solo 3 squadre nella storia della Champions hanno mandato a segno giocatori di 10 nazionalità diverse: l'Arsenal nel 2009-10, il Manchester United nel 2010-11 e il Borussia Dortmund nel 2016-17.