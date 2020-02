Varicella per Florenzi, out 3 settimane: salta l'andata degli ottavi di Champions con l'Atalanta

Brutte notizie per il Valencia. Il club spagnolo si presenterà a Bergamo per la gara d’andata degli ottavi di Champions senza Alessandro Florenzi: il neo acquisto, arrivato dalla Roma a gennaio, ha rimediato infatti la varicella e dovrà stare fermo per circa 3 settimane. Non sarà quindi convocato per il match d’andata al Gewiss Stadium in programma mercoledì 19 febbraio.

Il match di ritorno è invece previsto per il 10 marzo allo stadio Mestalla di Valencia: la squadra di Celades giocherà in casa il ritorno avendo raccolto il 1° posto nel proprio gruppo (davanti a Chelsea e Ajax) durante la fase a gironi di Champions.