Verso il sorteggio: le fasce e le possibili avversarie di Juventus, Napoli, Inter e Atalanta

Come sarà la Champions League 2019-2020 per le squadre italiane? Questa è la domanda che, con quasi un mese di anticipo, tendono a farsi non solo i tifosi di Juventus, Napoli, Inter e Atalanta, ma anche gli appassionati in generale del calcio di casa nostra. Andiamo a vedere la situazione nel dettaglio.

Queste sono le fasce (provvisorie): in grassetto le formazioni già qualificate alla fase a gironi.

PRIMA FASCIA: Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Manchester City, PSG, Zenit, Liverpool, Chelsea

SECONDA FASCIA: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Porto (preliminare), Ajax (doppio preliminare)

TERZA FASCIA: Bayer Leverkusen, Salisburgo, Valencia, Inter, Benfica, Lione, Dinamo Kiev (preliminare), Celtic (triplo preliminare)

QUARTA FASCIA: Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray, Lipsia, Atalanta, Lille, Copenaghen, Bate, Young Boys, Astana, Slavia, Dinamo Zagabria (triplo preliminare)

La Juventus non dovrà avere a che fare con le squadre di prima fascia, ma potrebbe ritrovarsi con una delle due squadre di Madrid, il Borussia Dortmund, il Tottenham o l’Ajax (se supererà il preliminare con il PAOK Salonicco e poi il match successivo). Il Napoli è certo di trovare almeno una big sul proprio cammino, e spera di non essere nel girone con il Valencia. L’Inter gradirebbe molto volentieri un girone senza spagnole, mentre per quel che riguarda l’Atalanta il discorso è un po’ diverso, perché si tratta di tastare il terreno su una prima volta assoluta nella manifestazione più importante d’Europa a livello calcistico.

Va ricordato che le fasce presentate sono provvisorie e dipendenti dal risultato dei preliminari. Per esempio, se Porto e Ajax perdessero, scalerebbero in seconda Bayer Leverkusen e Salisburgo, mentre le sole già certe di essere nella quarta sono Atalanta e Lilla, con tutte le altre in attesa degli eventi.

