Vola il Salisburgo grazie alla tripletta di Haland, Napoli avvisato

Oggi martedì 17 settembre è incominciata la Champions League 2019-2020 di calcio, prima giornata davvero ricca di emozioni con tanti gol e alcuni risultati a sorpresa. L’Italia sorride a metà: impresa fenomenale del Napoli che ha sconfitto il Liverpool per 2-0 grazie al rigore trasformato da Mertens all’ottantesimo minuto e al sigillo di Llorente nel recupero, pareggio deludente per l’Inter in casa contro il modesto Slavia Praga (1-1) e tra l’altro arrivato per merito di Barella in pieno recupero.

I partenopei hanno già compiuto un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale visto che ha sconfitto i padroni di casa, nello stesso girone il Salisburgo ha battuto il Genk per 6-2 grazie alla strepitosa tripletta di Haland nei primi 45′ (le altre reti degli austriaci portano la firma di Hwang Hee-Chaan, Szoboszlai, Ulmer). I nerazzurri si sono invece complicati la vita visto che nel loro girone figurano due compagini di rango elevato come Borussia Dortmund e Barcellona che si sono affrontate nello scontro diretto, i catalani partivano con tutti i favori del pronostico ma non sono riusciti ad andare oltro lo 0-0 in casa dei tedeschi che hanno sprecato un penalty con Rus al 57′.

L’altro big match di giornata era quello di Stamford Bridge dove il Chelsea ha perso in maniera inattesa contro il Valencia, decisiva la rete di Rodrigo al 74′ mentre Barkley ha sbagliato il rigore del possibile pareggio a due minuti dal termine. Il Lipsia ha espugnato il campo del Benfica per 2-1 con la doppietta di Werner tra 69′ e 79′ (inutile la rete della bandiera di Seferovic), nello stesso girone pareggio per 1-1 tra Lione e Zenit (Depay ha risposto su rigore ad Azmoun). A chiudere il programma il bel 3-0 dell’Ajax contro il Lilla alla Johan Cruijff Arena: Promes apre le marcature al 18′, a inizio ripresa Alvarez e Tagliafico chiudono i conti.

CHAMPIONS LEAGUE 2019-2020, I RISULTATI DI OGGI (17 SETTEMBRE):

Inter-Slavia Praga 1-1

Lione-Zenit 1-1

Ajax-Lilla 3-0

Benfica-Lipsia 1-2

Chelsea-Valencia 0-1

Borussia Dortmund-Barcellona 0-0

Napoli-Liverpool 2-0

Salisburgo-Genk 6-2

CLASSIFICHE CHAMPIONS LEAGUE 2019-2020:

GRUPPO E: Salisburgo 3, Napoli 3, Liverpool 0, Genk 0.

GRUPPO F: Slavia Praga 1, Inter 1, Barcellona 1, Borussia Dortmund 1.

GRUPPO G: Lipsia 3, Zenit 1, Lione 1, Benfica 0.

GRUPPO H: Ajax 3, Valencia 3, Chelsea 0, Lilla 0.