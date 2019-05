Calcio, playoff Championship: Leeds-Derby 2-4, Bielsa eliminato

Finale di stagione amaro per Marcelo Bielsa e il suo Leeds. Nella gara di ritorno della semifinale playoff di Championship, la squadra allenata dal tecnico argentino ha perso per 4-2 in casa contro il Derby County. All'andata il Leeds aveva vinto per 1-0 fuori casa. Nella finale promozione, il Derby affronterà ora l'Aston Villa. Mastica amaro il Leeds, terzo nella stagione regolare, con il tecnico Bielsa protagonista nella partita contro l'Aston Villa di un gesto di fair play (fece segnare un gol agli avversari, dopo che i suoi avevano fatto gol con un giocatore dell'Aston Villa a terra, ndr) che di fatto è costata la promozione diretta andata poi allo Sheffield Utd.