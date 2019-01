Una spia all'allenamento del Derby County di Lampard. Bielsa: "Colpa mia, chiedo scusa"

Una spy story in piena regola, aggravata dall'intervento della polizia che ha fatto irruzione su un campo di allenamento. La vicenda, che ha fatto il giro dell'Inghilterra, è avvenuta alla vigilia della sfida di Championship (la Serie B inglese) tra il Leeds di Marcelo Bielsa e il Derby County allenato da Frank Lampard. A seguire, o meglio a spiare, l'ultima seduta della squadra dell'ex centrocampista del Chelsea prima dell'incontro era presente un emissario del Leeds, smascherato e accompagnato fuori dal centro sportivo dopo l'intervento delle forze dell'ordine che l'hanno trovato appostato nei pressi della recinzione. Una vera e propria bufera, un giallo al quale ha posto la parole fine lo stesso Bielsa che, come in una sceneggiatura di un film, si è preso la colpa dell'accaduto.

Marcelo BielsaGetty Images

Bielsa: "Sono io il responsabile, chiedo scusa"

" E' vero che c'era qualcuno del Leeds e sono io il reponsabile. Non mi interessa se è giusto o sbagliato o se è legale o illegale Mi basta sapere che per Lampard e il Derby County non è una cosa giusta da fare. Ho parlato con Lampard, mi ha detto che non ho rispettato le regole del fair-play. Ma ripeto, sono io il responsabile perché non ho chiesto l'autorizzazione al Leeds (Marcelo Bielsa @Sky Sports) "

Intanto il Leeds vince e vola in Championship

Per la cronaca la sfida di Championship tra il Leeds e il Derby County è stata vinta 2-0 dalla squadra di Bielsa che, grazie a questi 3 punti, ha messo fine alla striscia di due sconfitte consecutive e ha allungato in vetta alla classifica portandosi a +5 sulla più immediata inseguitrice, il Norwich. In seguito al ko, invece, il Derby County di Lampard perde ulteriormente terreno dalla vetta scivolando a -11.