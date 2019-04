Che rimonta dell'Italia di Bertolini! Bonansea e Sabatino e l'Irlanda va ko per 2-1

Buon test match per le azzurre che trovano il successo contro l’Irlanda a Reggio Emilia in una delle tappe di avvicinamento a Francia 2019. Partita equilibrata nel primo tempo, con l’Italia che trova il pareggio nel finale grazie ad un gran gol di Bonansea. Nella ripresa è l’ingresso della Bergamaschi a cambiare il match, ed è proprio la giocatrice del Milan a fornire l’assist alla Sabatino per il 2-1 sotto gli occhi dei ct Roberto Mancini (Italia maggiore maschile) e Luigi Di Biagio (Italia Under 21 maschile).Partita importante anche per il ritorno in Nazionale di Martina Rosucci, con le azzurre che hanno poi omaggiato Cecilia Salvai, la giocatrice della Juventus che non potrà esserci al Mondiale per infortunio.

Cronaca

L’Irlanda parte forte e la Nazionale di Bell trova subito il vantaggio grazie al gol di Katie Mccabe che riceve da O’Sullivan dopo un disimpegno errato delle azzurre. L’Italia, però, riparte e va vicino alla porta avversaria con Giugliano e Cernoia. Al 28’ la ct Bertolini è costretta al primo cambio per l’infortunio di Alia Guagni che lascia il posto ad Elisa Bartoli. Italia ancora vicina al gol con Mauro, ma al 41’ arriva il meritato pareggio con Barbara Bonansea con un destro dal limite dell’area.

Barbara Bonansea - Italia-Irlanda - International friendly - Getty ImagesGetty Images

Nella ripresa dentro Bergamaschi al posto di Adami per spingere di più sulla fascia destra. La giocatrice del Milan trova subito un palo con salvataggio Hourihan, ma al 54’ è ancora la Bergamaschi ad essere pericolosa con l’assist per Daniela Sabatino che trova il 2-1 di testa. L’Irlanda risponde con Kiernan, ma la Giuliani si fa trovare pronta sulla linea di porta. Nel finale dentro anche Martina Rosucci che ritrova la Nazionale a quasi un anno di distanza dall’ultima volta, quella che sancì la qualificazione delle azzurre ai Mondiali di Francia 2019.

Tabellino

Italia-Irlanda 2-1

Italia (4-4-2): Giuliani; Guagni (29' Bartoli), Galli, Linari, Boattin; Adami (46' Bergamaschi), Giugliano (64' Parisi), Cernoia, Bonansea (83' Serturini); Mauro (64' Tarenzi), Sabatino (77' Rosucci). Ct: Milena Bertolini

Irlanda (5-4-1): Hourihan; Connolly, O’Riordan, Campbell (68' Caldwell), Quinn, Scott; O’Sullivan, Toland (90+1 Whelan), Fahey (81' Jarrett), McCabe; Kiernan (71' Barrett). Ct: Colin Bell

Marcatori: 3’ Mccabe (I), 41’ Bonansea (I), 54’ Sabatino (I),

Arbitro: Sara Persson (Svezia)

Ammoniti: Fahey