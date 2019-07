Chi è "mister 50 milioni" Angel Correa, l'attaccante scelto dal Milan

Un Angel per il Diavolo. Angel è Angel Correa, attaccante dell'Atletico Madrid; il Diavolo è il Milan, che sull'argentino ha deciso di puntare tutte le fiches a disposizione, trovando nella cessione di André Silva dal Monaco la liquidità necessaria per chiudere la costosissima operazione con l'Atletico Madrid. Meglio allora conoscere più a fondo il più che probabile nuovo giocatore rossonero, destinato a diventare il partner offensivo di Krzysztof Piatek.

Il ruolo: seconda punta o esterno di centrocampo?

Il ruolo, intanto. La discriminante più importante, oltre al prezzo. Domanda lecita: che cos'è davvero Angel Correa? Risposta: un ibrido. Seconda punta per vocazione, esterno di centrocampo per scelta altrui (leggi: Diego Simeone) e per una capacità d'adattamento notevole. Qui nascono dubbi leciti e comprensibili: nei suoi 5 anni a Madrid, Correa ha giostrato soprattutto in una fetta di campo completamente diversa da quella che Giampaolo vuole ritagliargli su misura. Impossibilitato a esprimersi nella sua posizione naturale dalla presenza dai vari Griezmann, Diego Costa, Torres, Morata e e compagnia bella e, di conseguenza, costretto ad allargare la propria posizione trasformandosi in un'ala pura nel rigido 4-4-2 del Cholo.

Dall'anomalia cardiaca all'Atletico Madrid

Correa, però, nasce e cresce come seconda punta pura. È uno di quelli, che con un centravanti a far da punto di riferimento, può dare il meglio di sé. Così si esprime agli esordi al San Lorenzo, dove incanta, vince un campionato nel 2013 e si laurea campione del Sudamerica l'anno successivo, pur saltando semifinali e finali di Libertadores. Il motivo è legato ai giorni più difficili della sua vita: a metà 2014 l'Atletico se ne innamora e lo porta a Madrid, ma durante le visite mediche viene diagnosticata all'argentino un'anomalia cardiaca che lo costringe a operarsi a New York. Intervento riuscito e ritorno in campo programmato per il gennaio dell'anno successivo. Angelito viene convocato dall'Argentina Under 20 per il Sudamericano di categoria e in Uruguay fa il fenomeno: il partner Gio Simeone si laurea capocannoniere, lui si prende il titolo di miglior giocatore, regalando il trofeo all'Albiceleste con un gol nella gara decisiva contro i padroni di casa.

Argentina's Angel Correa celebrates with team-mates (Reuters)Eurosport

Non è mai andato in doppia cifra

All'Atletico Madrid, invece, non va tutto liscio. Certo, i risultati sono di tutto rispetto: un'Europa League, una Supercoppa Europea, due secondi posti in Champions League e altrettanti in Liga. Ma Correa fatica a trovare continuità: spesso è uno dei tre cambi di Simeone e quando gioca da titolare, come detto, lo fa partendo da una posizione che non reputa completamente sua, solitamente senza arrivare al 90'. Il rendimento offensivo ne risente: 20 gol in Liga in 4 stagioni, media di 5 all'anno. Nel 2017/18 la sua performance migliore: 8 centri. A 24 anni, insomma, deve ancora avventurarsi nel magico mondo della doppia cifra. Ed è anche per questo che l'Argentina e i suoi tanti ct lo hanno sempre snobbato, lasciandolo a casa sia dai Mondiali che dalle varie edizioni di Copa America.

Atletico Madrid's Argentinian forward Angel Correa (L) challenges Levante's Portuguese defender Ruben Vezo during the Spanish League football match between Levante and Atletico Madrid at the Ciutat de Valencia stadium in Valencia on May 18, 2019Getty Images

L'opinione dei colleghi spagnoli

Ricapitolando: Correa segna pochino e raramente viene schierato nel suo ruolo prediletto. Se messo nelle migliori condizioni, però, può dire la sua. Perché di talento ne ha, eccome. È questo anche il pensiero di José Arribas, collega della redazione spagnola di Eurosport, che ci ha dato una sua opinione su ogni dettaglio dell'operazione messa in piedi da Milan e Atletico Madrid: dal ruolo al prezzo.

" Correa può giocare in tutte le posizioni offensive. Secondo me il suo ruolo migliore è quello della seconda punta, essendo un giocatore con grandi qualità tecniche e un'ottima visione di gioco. Può anche giocare esterno, ma non ha la necessaria velocità. È simile a João Felix, altro giocatore che ha bisogno del contatto col pallone, anche se quest'ultimo segna di più. Entrambi hanno bisogno di un attaccante di riferimento. I gol? Non è un bomber, ma se troverà fiducia potrà arrivare a 10-15 reti. Il prezzo? Domanda difficile. Oggi il mercato è impazzito. Credo che 35 milioni possano essere un buon prezzo per un giocatore giovane con esperienza in Europa "