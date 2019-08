Chi sono i nuovi pirati della TV: Premier, Liga, Serie A contro BeoutQ

Si chiama BeoutQ ed è attualmente il più grande nemico di Serie A, Liga, Premier League e Bundesliga, oltre che della UEFA. Giusto ieri, tutti i maggiori campionati europei, si schieravano con un comunicato congiunto verso il governo dell’Arabia Saudita affinché ponesse fine alle trasmissioni di BeoutQ, servizio perfettamente legale nel Paese del golfo ma assolutamente pirata nel suo funzionamento.

Perché no, non si tratta del classico “pezzotto” – per dirla alla De Laurentiis – disponibile alle nostre latitudini, quanto piuttosto di un vero e proprio progetto industriale. I decoder BeoutQ vengono infatti venduti apertamente in tutti i negozi dell’Arabia Saudita, salvo di fatto riprodurre dietro travestimento del Logo (che viene coperto) buona parte dei contenuti in diretta di BeIN Sport, payTV del Qatar che detiene nel golfo tutti i diritti dei principali campionati europei.

Video - Da Cavani al "pezzotto", i migliori sfoghi estivi di Aurelio De Laurentiis 01:37

Un servizio disponibile anche sotto forma di IPTV e di conseguenza – a differenza del segnale satellitare – riproducibile ovunque: basta una connessione internet ben funzionante e dalla Nuova Zelanda alla Norvegia, dall’Argentina alla Russia si può accedere al servizio (tutto sommato facilmente reperibile anche tramite rivenditori online e a prezzi fuori mercato – con circa 50 euro si porta via tutto).

BeoutQ, il 'pezzotto' saudita che fa arrabbiare i grandi del calcioTwitter

Ne è inevitabilmente nato uno scontro diplomatico tra Qatar – dove ha sede BeIN Sports – e Arabia Saudita, dove opera questo servizio; ed è parte di una strategia legata non al semplice scopo di lucro, bensì di forti tensioni politiche legate alle due nazioni del golfo. Geopolitica, insomma. E un chiaro segnale, da questo punto di vista, è arrivato proprio dal comunicato congiunto dei vari campionati citato poco fa, dove si è sottolineata l’impossibilità di trovare uno studio legale in Arabia Saudita disposto ad intentare una causa a BeoutQ.

" Negli ultimi 15 mesi, abbiamo parlato con nove studi legali dell’Arabia Saudita, ognuno dei quali ha chiaramente rifiutato di agire per nostro conto, oppure ha accettato l’incarico salvo poi tirarsi indietro. Come detentori dei diritti abbiamo raggiunto la conclusione, purtroppo, che al momento non sia possibile ingaggiare un consulente legale in Arabia Saudita disposto o in grado di avviare un procedimento a tutela dei nostri diritti contro BeoutQ. Riteniamo di aver esaurito tutte le opzioni possibili per portare avanti una rivendicazione a difesa del copyright in Arabia Saudita e non vediamo altra alternativa se non quella di perseguire beoutQ e trovare una soluzione a questo grave problema della pirateria in altri modi. "

Una faccenda che a più ampio raggio sta in qualche modo rivoluzionando un po’ anche l’ambito del mercato dei diritti televisivi, per la prima volta dopo tanto tempo tendenti al ribasso. Persino la Premier League, che dalla prossima stagione tra mercato interno e mercato estero incasserà in termini di diritti televisivi 3,6 miliardi di euro (più di Liga e Serie A messe insieme) ha registrato un calo degli incassi nonostante il numero di gare che verranno trasmesse (da 2 miliardi a 1,6 miliardi per concedere 200 partite anziché le precedenti 168!). Così come in Cina, dove il valore del nuovo contratto per la cessione dei diritti TV del campionato inglese è stimato a un terzo di quello precedente (60 milioni anziché i precedenti 180).

Premier League, un'immagine di campo con il pallone ufficialeGetty Images

Insomma, occhio al mercato dei diritti televisivi, che in un futuro non troppo lontano potrebbe essere rivoluzionato. L’alternativa che le varie leghe stanno infatti studiando è quella di tagliare fuori gli intermediari – di fatto le televisioni – e diventare primarie produttrici del proprio prodotto attraverso le proprie piattaforme digitali in streaming. Un modello completamente diverso e non immune anche in questo caso dai rischi della pirateria – che esisterà sempre – ma che potrebbe tagliare fuori proprio questo tipo di situazioni. E che sul lungo periodo potrebbe garantire un ritorno maggiore.