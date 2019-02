Chiellini sposa la causa di Al-Araibi, calciatore detenuto: "Spero possa tornare in Australia"

" Spero che venga trovata una soluzione rapida in modo che Hakeem Al-Araibi possa tornare in Australia. #SaveHakeem "

È il tweet con cui Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, solidarizza con il giocatore del Bahrain, ancora detenuto in carcere in Thailandia (dove il giocatore si era recato in luna di miele con la moglie, ndr). Una vicenda che sta mobilitando il mondo calcistico e sportivo internazionale il quale sta chiedendo il suo rilascio. Al Araibi, nel mirino per il suo presunto ruolo nelle proteste a margine della 'Primavera araba', è stato condannato in contumacia a dieci anni di carcere dalla corte del Bahrain con l'accusa di atti vandalici ad una stazione di polizia nel 2012. In Australia il giocatore ha lo status di rifugiato politico e milita nella squadra di calcio semiprofessionista del Pascoe Vale FC.