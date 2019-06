Chiellini studia l'addio alla Nazionale. Sarà l'Europeo l'ultimo capitolo?

La storia tra Giorgio Chiellini e la maglia azzurra ha i mesi contati. Precisamente dodici. Nel giugno del 2020, infatti, si giocheranno gli Europei: inizio il 12 giugno a Roma con finale a Londra il 12 luglio. La competizione internazionale potrebbe essere l'ultima avventura in Nazionale per il difensore della Juve, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il prossimo agosto il professore di difesa ad Harvard, carica onorifica attribuitagli da Mourinho, festeggerà quota 35 anni. Cifra da pensione per il calcio di un tempo, ma non per monumenti nazionali come Chiellini che continuerà ancora con la maglia bianconera. Ma il giocatore avrebbe già valutato l'addio all'azzurro come la cosa migliore da fare per tutti, non solo per se stesso.

La fascia la lascerà a Bonucci, già ora suo braccio destro e altro punto di riferimento per l'Italia dei Millennials di Mancini. Le ultime due missioni? Qualificare la Nazionale al prossimo torneo continentale, unica vetrina che ci ha regalato soddisfazioni nel decennio dei tonfi mondiali. E poi, se tutto andrà bene, alzare un altro trofeo. In più anche uno stimolo personale: arrivare tra i primi cinque giocatori azzurri di tutti i tempi per presenze. Giorgio parte da 101 gettoni e in fila troverà, davanti a sè, Zoff (112), Pirlo (116) e De Rossi (117). Tutti ai piedi del podio dei magnifici tre: Maldini (126), Cannavaro (136) e Buffon (176).