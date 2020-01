Si spegne a 39 anni Chris Barker, ex giocatore di Cardiff e Barnsley. Il suo corpo, come riferito dalla BBC e come riportato in Italia da Sky Sport, è stato trovato senza vita alle 14 dell'1 gennaio a Cyncoed, nella zona di Cardiff.

Secondo gli inquirenti non si tratta di una morte sospetta e nella vicenda è stato interpellato anche un medico legale.

" Apprendiamo con grande tristezza della morte di Chris, eccezionale uomo e giocatore, che ha affrontato oltre 500 partite con squadre come Barnsley, Cardiff City, Queens Park Rangers e Plymouth Argyle "

In particolare col Cardiff avea disputato più di 150 partite. Si era ritirato dal calcio giocato nel 2017.