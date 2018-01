Cies: Insigne costa più di Cristiano Ronaldo, vince Neymar e Dybala vale 174 milioni

E' Neymar il calciatore più caro del mondo, davanti a Leo Messi ed Harry Kane. Primo italiano nella speciale classifica, Lorenzo Insigne, addirittura meglio di Cristiano Ronaldo solo 49°. Lo sostiene il Cies, l'osservatorio calcistico internazionale con sede in Svizzera che ha calcolato i 100 calciatori con il più alto valore di mercato nei cinque maggiori campionati europei. Una graduatoria stilata in base a parametri come età, ruolo, prestazioni, rendimento, esperienza internazionale e contratto. Su tutti, con un valore di 213 milioni, svetta Neymar (Psg), seguito da Messi (Barcellona, 202,2 milioni) e Kane (Tottenham, 194,7 milioni).

Ai piedi del podio Kylian Mbappé del Psg (192,5 milioni) che precede il primo giocatore della Serie A: Paulo Dybala della Juventus, quinto con un valore di 174,6 milioni. Completano la top ten Dele Alli (Tottenham), De Bruyne (Manchester City), Lukaku (Chelsea), Griezmann (Atletico Madrid) e Paul Pogba (Manchester United). Per l'Italia, come detto, il più caro è Insigne del Napoli, 24° (102 milioni). Scorrendo la classifica ecco i nomi di Immobile, 46° (Lazio, 85,2 milioni), Belotti, 61° (Torino, 70,4 milioni), Chiesa, 71° (Fiorentina, 65,1 milioni), Verratti, 78° (Psg, 62,8 milioni), Donnarumma (Milan, 51 milioni) e Pellegrini (Roma, 50,6 milioni). Stupisce il 49° posto del Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 80,4 milioni).