Cile-Argentina: il "derby nerazzurro" tra Lautaro e Sanchez finisce 0-0

Poche emozioni al Memorial Coliseum di Los Angeles nell'amichevole tra Cile e Argentina, rivincita della finalina della Copa America 2019, vinta 2-1 dall’Albiceleste lo scorso luglio. In quell’occasione uno scontro piuttosto acceso fra il centrocampista del Bologna, Gary Medel e Leo Messi si era concluso con un rosso diretto per entrambi. Questa volta la Pulce non c’è: deve scontare la squalifica di tre mesi per le accuse di corruzione alla Conmebol durante la competizione oltreoceano.

A Los Angeles scendono in campo dal primo minuto cinque “italiani”: nella formazione di Scaloni, Paulo Dybala della Juve, Lautaro Martinez dell’Inter, Joaquin Correa della Lazio e Rodrigo De Paul dell’Udinese, nel Cile Alexis Sanchez dell’Inter con tanto di fascia di capitano al braccio. Buoni segnali per Conte dall'ex United, che deve comunque trovare la condizione migliore in vista del debutto in campionato con i nerazzurri.

Il momento più bello della partita arriva al 24' del primo tempo: Dybala avvia l'azione e la chiude, su pregevole assist di Lautaro Martinez, ma spreca una buona chance facendosi deviare la conclusione in angolo. Poi poco altro, se non una traversa del difensore del River, Martinez Quarta nel finale: 0-0 e dieci ammoniti, giusto per mantenere vive le tradizioni.