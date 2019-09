Cile, ex ct Sampaoli reclama 4,5 milioni di euro da Federazione

La Anfp, Federazione calcistica del Cile, ha annunciato di essere coinvolta in un procedimento giudiziario intentato dall'argentino Jorge Sampaoli, ex commissario tecnico della 'Roja', che reclama 4,5 milioni di euro. Il procedimento è stato avviato lo scorso marzo da Sampaoli e due dei suoi collaboratori, l'assistente tecnico Sebastian Beccacecece e il preparatore fisico Jorge Desio. La Federazione ha comunicato di essere però stata informata solo la scorsa settimana. I tre chiedono in particolare la restituzione di 1,058 milioni di pesos (circa 1,38 milioni di euro) che hanno versato in tasse al ministero del Tesoro cileno, un importo che secondo loro avrebbe dovuto essere rimborsato dopo l'accordo con la direzione della Anfp nel novembre 2015. I querelanti chiedono anche il pagamento di circa 3,1 milioni di euro di risarcimento dopo essere stati accusati dalla Federazione di aver ricevuto 200.000 dollari per aver condotto interviste e offerto una consulenza a un istituto di formazione per allenatori e arbitri. Alla guida della 'Roja' tra il 2012 e il 2016, Sampaoli, 59 anni, ha condotto la nazionale al trionfo nella Coppa America nel 2015, organizzata dallo stesso Cile. Attualmente è allenatore del club brasiliano Santos.