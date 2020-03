Clamoroso! Il Governo italiano è pronto a fermare lo sport a porte aperte per un mese

" Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. "

L'Italia prende esempio dalla Svizzera per contrastare la diffusione del Coronavirus. Altro che rinvii o limitazioni di pubblico come avvenuto nei giorni scorsi. Il mondo dello sport si sta preparando a una drastico provvedimento. In serata, infatti, l'Ansa ha riportato la proposta del Comitato tecnico scientifico voluto dallo stesso premier Giuseppe Conte che potrebbe integrare il Decreto del 1° marzo e che sarebbe da adottare in tutto il Paese, non solo nelle regioni più colpite dal virus.

L’intenzione è quella di far svolgere le partite di calcio e degli altri sport a porte chiuse per un mese, evitando di prendere misure a macchia di leopardo. Le nuove norme che stanno per essere emanate dovrebbero prevedere quindi strette su qualsiasi evento "che preveda un assembramento di persone".

Juventus-Milan in programma mercoledì sera allo Stadium è stata rinviata a data da destinarsi per disposizione del prefetto di Torino perché non si sarebbe riusciti a integrare le proposte del Comitato scientifico nel decreto in tempo e quindi sulla base della disposizioni precedenti si è voluto "assicurare un’efficace protezione della sicurezza collettiva".

