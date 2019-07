Collegio Garanzia: respinto il ricorso del Palermo sull'esclusione dalla Serie B

Il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso del Palermo presentato dai rosanero contro Figc, Lega Serie B e Venezia riguardo la riforma e/o l'annullamento della delibera del Consiglio Federale del 12 luglio scorso di non concessione al club della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B. Nello stesso procedimento è stato dichiarato inammissibile l'intervento del Foggia. Sono stati accolti, invece, i ricorsi del Bisceglie contro la mancata riammissione nel campionato di Serie C 2019-2020 e dell'Audace Cerignola contro l'esclusione dai ripescaggi in Lega Pro per la stagione 2019-2020.