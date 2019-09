Commisso: "Chiesa? E' importante tenere le bandiere"

"E' importantissimo tenere le bandiere, non sono qui per business". Lo ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso a proposito della conferma di Federico Chiesa, per il quale sono state respinte in estate tutte le offerte. "Io sono venuto qui prima per guardare, poi per imparare e infine per vincere - ha aggiunto in un'intervista ai microfoni di Sky Sport - Ma non si vince se non ci sono giocatori buonissimi".