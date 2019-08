Il Manchester City fa festa ai rigori: il Liverpool sbatte sui pali e si arrende

Il Manchester City batte 6-5 il Liverpool ai rigori e conquista il sesto Community Shield della sua storia. Successo soffertissimo quello della squadra di Guardiola che domina nel primo tempo, passa in vantaggio, manca più volte il raddoppio per poi crollare nella seconda parte di gara. Il Liverpool, che finisce la partita in crescendo, esce dal campo tra mille rimpianti per troppi gol sbagliati (soprattutto da Salah, irriconoscibile sotto porta) e per due legni colpiti da Van Dijk e dallo stesso Salah.

A breve il report completo.

Il tabellino

Liverpool-Manchester City 5-6 dcr (1-1 al 90')

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (67' Matip), Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho (67' Keita), Henderson (79' Lallana), Wijnaldum; Origi (79' Oxlade-Chamberlain), Salah, Firmino (79' Shaqiri). All.: Klopp.

Manchester City (4-3-3): Bravo; Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko; De Bruyne (89' Foden), Rodri, David Silva (60' Gundogan); Bernardo Silva, Sterling, Sané (13' Gabiel Jesus). All.: Guardiola.

Arbitro: Martin Atkinson di Bradford.

Gol: 12' Sterling (M), 77' Matip (L).

Assist: David Silva (M, 0-1); Van Dijk (L, 1-1).

Ammoniti: De Bruyne, Guardiola (M).

Note: Recupero 3'+4'. La sequenza dei rigori: Shaqiri gol, Gundogan gol, Wijnaldum parato, Bernardo Silva gol, Lallana gol, Foden gol, Oxlade-Chamberlain gol, Zinchenko gol, Salah gol, Gabriel Jesus gol.