Le pagelle di Liverpool-Manchester City 5-6 dcr: Salah sprecone, Sterling croce e delizia

LIVERPOOL

ALISSON 5,5 - Sul gol di Sterling non è esente da colpe. La deviazione dell'attaccante del City è molto ravvicinata, è vero, ma lui si dimostra poco reattivo rendendosi protagonista di un intervento goffo. Non è ancora al meglio della condizione.

Trent ALEXANDER-ARNOLD 5 - Diversi buchi dalla sua parte dove il City affonda spesso e volentieri. In più una serie di corner battuti malissimo. L'ombra dello splendido giocatore ammirato nella parte conclusiva della scorsa stagione.

dal 67' Joel MATIP 7 - Grande impatto sulla gara. Vince un paio di duelli fisici e si concede il lusso di firmare personalmente la rete dell'1-1. Considerato il suo stato di forma forse avrebbe meritato di partire dall'inizio.

Joe GOMEZ 5,5 - Pronti, via e si fa soffiare ingenuamente il pallone da Sterling ai venti metri. Male anche in fase di appoggio. Gioca meglio quando Klopp lo dirotta sulla destra a seguito dell'ingresso in campo di Matip.

Virgil VAN DIJK 7 - In fase difensiva è la solita sicurezza, poi nella ripresa si trasforma in attaccante aggiunto: colpisce una traversa con una splendida girata di sinistro e confeziona l'assist per l'1-1 di Matip.

Andrew ROBERTSON 6 - Meno intraprendente rispetto ad altre occasioni, gioca una partita diligente senza infamia e senza lode.

Georginio WIJNALDUM 5 - Partita da dimenticare per l'olandese, che fatica a trovare ritmo e posizione in mezzo al campo. Suo l'errore decisivo nella serie dei calci di rigore.

FABINHO 6 - Playmaker davanti alla difesa, disputa una partita onesta senza commettere grossi errori anche se a tratti va in difficoltà di fronte alla rapidità degli avversari. Klopp lo toglie quando ha bisogno di maggiore dinamismo.

dal 67' Naby KEITA 6 - Entra e dà la scossa andando vicinissimo al gol con un destro secco di prima intenzione respinto in qualche modo da Bravo.

Jordan HENDERSON 6 - Il capitano dei Reds è sempre l'ultimo ad arrendersi, ma stavolta non brilla per lucidità. Alterna ottimi recuperi a palloni persi in maniera piuttosto banale. La sufficienza, in ogni caso, la merita.

dal 79' Adam LALLANA 6 - Gioca l'ultimo spezzone di gara, ha il merito di segnare il suo rigore della serie.

Mohamed SALAH 5 - Fatta la premessa che è di gran lunga l'attaccante più pericoloso del Liverpool, è anche giusto sottolineare che un giocatore del suo livello non può sbagliare sprecare così tanti gol sottoporta. Nei minuti finali ha due volte sul sinistro la palla del 2-1 a tu per tu con Bravo: e in entrambi i casi - anche per la bravura del portiere cileno - manca all'appello. Sfortunato in occasione del palo, ha il merito di segnare uno dei rigori della serie.

Roberto FIRMINO 5,5 - Parte benissimo con un paio di giocate da applausi, si muove bene non dando punti di riferimenti ai difensori del City ma di tiri in porta neanche l'ombra. E per un attaccante non è il massimo.

dal 79' Xherdan SHAQIRI 6 - Lo svizzero ha poco tempo per mettersi in mostra, bravo dal dischetto a trafiggere Bravo.

Divock ORIGI 5,5 - Schierato inizialmente largo a sinistra da Klopp che poi lo sposta ripetutamente durante la partita, si impegna molto ma non trova mai il guizzo giusto negli ultimi sedici metri. Vale a grandi linee il discorso fatto per Firmino.

dal 79' Alex OXLADE-CHAMBERLAIN 6 - Entra nel finale, freddo dal dischetto.

All.: Jurgen KLOPP 6 - Il suo Liverpool cambia continuamente pelle, anima e modulo nel corso della partita. Finale in crescendo, se non fosse stato per l'imprecisione di Salah avrebbe messo in bacheca anche il Community Shield. Discutibile la scelta di schierare Gomez al fianco di Van Dijk, ma evidentemente Matip non aveva i 90 minuti nelle gambe.

Kyle Walker and Jordan Henderson - Liverpool-Manchester City Community Shield 2019Getty Images

MANCHESTER CITY

Claudio BRAVO 7,5 - Man of the Match. Il portiere cileno sfoggia una prestazione da protagonista rivelandosi decisivo nel finale con due interventi prodigiosi in uscita su Salah. Respinge il rigore di Wijnaldum ed è la parata che indirizza il Community Shield sulla strada di Manchester.

Kyle WALKER 7 - Dal suo piede nasce l'azione del gol di Sterling. Spettacolare e decisivo il suo salvataggio sulla linea in rovesciata sul colpo di testa di Salah al minuto 92.

John STONES 6,5 - Per un'ora non sbaglia praticamente nulla, va un po' in difficoltà nel finale di gara anche perché i centrocampisti fanno meno filtro e i giocatori del Liverpool sbucano da tutte le parti.

Nicolas OTAMENDI 7 - L'argentino è praticamente insuperabile. Pulito negli interventi, capisce sempre prima degli altri dove va il pallone. Partita da applausi.

Oleksandr ZINCHENKO 5,5 - Dà l'idea di non essere ancora pronto per giocare a questi livelli. Salah lo mette in grandissima difficoltà saltandolo regolarmente: resta glaciale dal dischetto e trasforma il suo rigore anche se con qualche brivido.

Kevin DE BRUYNE 6 - Prestazione al di sotto del suo potenziale tecnico, tattico e atletico. Qualche fiammata nel primo tempo dove trova varchi interessanti sulla destra, poi si spegne nella ripresa.

dall'89' Phil FODEN 6 - Entra giusto in tempo per battere (e segnare) il suo rigore.

RODRI 5,5 - Parte molto bene pressando alto come gli chiede Guardiola. Ripresa decisamente meno positiva nella quale accusa anche la stanchezza.

David SILVA 6,5 - Geniale l'assist per il gol di Sterling, un tocco no look che solo i grandissimi sanno fare. Peccato per il gol sbagliato a inizio ripresa con un sinistro alto da ottima posizione.

dal 60' Ilkay GUNDOGAN 5 - Entra malissimo in partita sbagliando una serie di appoggi semplicissimi. Irriconoscibile.

Bernardo SILVA 5,5 - Bene nella prima parte di gara, poi è uno di quelli che accusa maggiormente la fatica nel secondo tempo.

Raheem STERLING 6,5 - Gol di rapina dove è comunque bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Sprecone nella ripresa quando ha due colossali palle gol a tu per tu con Bravo: nella prima viene fermato dal palo, nella seconda si addormenta letteralmente davanti ad Alisson.

Leroy SANÉ s.v. - Il primo a concludere con un sinistro da posizione decentrata che finisce sull'esterno della rete. Costretto a uscire dopo 13 minuti a causa di un infortunio al ginocchio destro.

dal 13' Gabriel JESUS 6 - Qualche buon movimento a cercare il dialogo con Sterling, ma polveri bagnate per il brasiliano che ha però il merito di segnare il rigore che regala il Community Shield al Manchester City.

All.: Pep GUARDIOLA 6,5 - Chi vince ha sempre ragione, ma stavolta il suo City si è dimostrato più quadrato che spettacolare. I numeri, tuttavia, non si possono cancellare: è il suo settimo trofeo da quando siede sulla panchina dei Citizens.