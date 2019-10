Comune Genova: Nessuna decisione presa sul rinvio della partita Sampdoria-Roma

Non è stata presa nessuna decisione per il rinvio della partita Sampdoria-Roma. Lo stato di allerta emanato per domani è arancione, la situazione verrà riesaminata nel pomeriggio, quando verranno analizzati nuovi bollettini meteo. Lo si apprende dal Comune di Genova in merito all'ipotesi di un possibile rinvio della partita di campionato a Marassi causa maltempo.