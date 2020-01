Con la VAR non si scherza: in Africa spunta un arbitro con il fucile puntato

Si parla sempre di VAR, argomento che anche durante le feste natalizie ha tenuto banco. In queste ore circolava una voce secondo la quale sarebbe in atto un passo indietro sul fuorigioco. In realtà, si tratta di una fake news e tutto è nato dall'errata interpretazione di dichiarazioni rilasciate sei giorni fa da un dirigente dell’IFAB privo di qualsiasi potere decisionale, il segretario generale Lukas Brud. Insomma, non c’è nessuna retromarcia o tolleranza sul fuorigioco e l’IFAB ha chiarito che "offside is offside" anche in un articolo apparso nella serata di venerdì 3 gennaio.

Intanto, da altre latitudini sono arrivate delle foto che stanno facendo il giro del web e che sono ormai già virali. Durante una partita di calcio amatoriale in Africa, probabilmente in Nigeria, un arbitro consulta un monitor non esattamente di ultima generazione per prendere la decisione corretta. Un sistema VAR assolutamente inedito e “fatto in casa” con tutta la comunità dietro ad attendere il verdetto del direttore di gara.

Il clima sembra piuttosto sereno se non fosse per la presenza di un fucile da caccia che spunta tra le mani di un uomo che osserva interessato l’operato dell’arbitro. Della serie: niente pressione, mi raccomando.

A chiarire il contesto delle immagini su Twitter è Sir Raphael Kizzilah, un utente molto vicino al calcio africano:

" Non per rovinare il divertimento, ma questa è ovviamente una competizione locale/amatoriale, che è una fonte comune di intrattenimento durante la stagione festiva in alcuni paesi africani. Semmai dovrebbero essere elogiati per aver cercato di ‘alzare il livello’ invece di essere derisi "