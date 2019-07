Conte esaltato dalla sua Inter: "Vedo costanti miglioramenti, specie nella mentalità"

Seconda vittoria della turné estiva, questa volta maturata ai tiri di rigori, per la nuova Inter targata Antonio Conte. Dopo il 2-1 in Svizzera contro il Lugano i nerazzurri hanno avuto la meglio anche del Psg nel test di Macao. Decisivo il rigore di Joao Mario che spiazza Areola dopo che Longo a tempo scaduto aveva “neutralizzato” la rete di Kehrer nel finale di primo tempo. Il mister nerazzurro si è espresso così in conferenza stampa post match:

" Sono contento perché penso, per quello che si è visto, che non meritassimo la sconfitta. Al di là del risultato devo fare delle valutazioni calcistiche e devo essere onesto: continuo a vedere importanti miglioramenti. Soprattutto nella mentalità dei ragazzi, nella voglia di giocare a calcio, nella voglia di aggredire l’avversario a metà campo, nella voglia di conquistare palla quando la perdiamo. Sicuramente questo è un aspetto molto positivo, quella che ho trovato è grande disponibilità. Questo mi dà entusiasmo per proseguire su questa strada. Mi ha fatto piacere che abbiamo provato fino all’ultimo e poi abbiamo trovato il gol, non ci deve mai piacere perdere, né in amichevole né ai rigori e questo è quello che ha dimostrato la mia squadra. Meritavamo molto di più" "

I nerazzurri il prossimo 4 agosto saranno impegnati nell’ultima partita dell'International Champions Cup contro il Tottenham, gara che si giocherà a Londra.