Copa America 2020: lArgentina pesca il Cile, il Brasile con il Perù

Sono stati sorteggiati a Cartagena, in Colombia, nella notte italiana i gironi della Copa America 2020 di calcio che, come scrive l’ANSA, si disputerà in contemporanea con gli Europei, dal 12 giugno al 12 luglio: rinnovata la formula, che prevede le dodici Nazionali partecipanti suddivise in due gironi da sei. Inviti per Qatar ed Australia.

Nel Girone A, che si giocherà in Colombia, sono stati inseriti Brasile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perù e Qatar, mentre nel Girone B, che si disputerà in Argentina, saranno di fronte Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay, Uruguay ed Australia. La gara inaugurale vedrà lo scontro tra Argentina e Cile, le prime quattro di ciascun raggruppamento passeranno ai quarti.

roberto.santangelo@oasport.it