Messi deluso ma non molla: "Continuerò ad aiutare la mia Nazionale, siamo stati penalizzati"

"Se devo continuare ad aiutare in un modo o nell'altro lo farò, mi sento bene in questo gruppo", ha detto la stella del Barcelona dopo la partita. Messi ancora una volta ha fallito a 32 anni il suo tentativo di vincere il trofeo con l'Argentina, che non vince la Copa America dal 1993. L'argentino ha già annunciato più volte in passato che non indosserà più la maglia della Nazionale prima di cambiare idea.

" Sì, non lo so, mi sono trovato molto bene con questo gruppo, se devo aiutare, lo farò. C'è un bel gruppo da far crescere e, se posso aiutare e accompagnarlo, ci sarò. "

Scolari ha iniziato qualcosa di bello

" Ha iniziato qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. C'è del materiale importante, i bambini adorano la squadra nazionale e c'è una bella base a cui dobbiamo dare il tempo di crescere. Questo è l'inizio, c'è un futuro. Possiamo dire che l'Argentina debba continuare a crescere. "

La miglior partita che abbiamo fatto

" Siamo partiti male e pian piano siamo cresciuti. Oggi è stata la migliore partita che abbiamo fatto in Coppa America, contro un grande rivale come il Brasile. Loro hanno giocatori spettacolari, ma al di là del risultato, abbiamo dimostrato di essere all'altezza. "

Arbitro, ahi ahi

" Si sono stancati di coprire le caz**te in questa Copa America e non sono andati a vedere al Var, incredibile. Per noi erano tutti cartellini gialli, per loro mai. L'arbitro non è stato equo. Spero che il Conmebol faccia qualcosa, anche se penso che non farà nulla perché il Brasile gestisce tutto, è molto complicato. "