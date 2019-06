Argentina appesa a un filo: Messi non basta, col Paraguay è solo 1-1

Il commento della nottata

E adesso, la situazione si fa addirittura drammatica. L'Argentina è appesa al classico filo, esposta al rischio di un'eliminazione clamorosa e fragorosa. L'1-1 col Paraguay, dopo il ko contro la Colombia all'esordio, è una mezza sconfitta, se non di più. Ed evidenzia ancora una volta i limiti enormi di una nazionale senza gioco, senza uomini, senza un'organizzazione decente, senza un commissario tecnico capace di compiere le scelte giuste. Una squadra, ovviamente, Messi-dipendente. Ed è proprio lui, il fuoriclasse del Barcellona, a tirar fuori l'Argentina dalle sabbie mobili a inizio ripresa, su rigore concesso grazie all'intervento della VAR per mani dell'ex giallorosso Piris su tiro di Lautaro Martinez finito sulla traversa. Il Paraguay era passato nel primo tempo grazie a Richard Sanchez, servito a rimorchio da una splendida iniziativa in velocità di Almiron, e può recriminare eccome per la mancata vittoria: sull'1-1 Derlis Gonzalez si guadagna un rigore, facendosi però ipnotizzare da Armani dal dischetto. L'Argentina conquista dunque il suo primo punto contro i due del Paraguay. E domenica sera, contro il Qatar, dovrà vincere e sperare in una combinazione di risultati per qualificarsi almeno come una delle due migliori terze. Potrebbe dipendere anche dagli altri gironi.

Messi deluso in Argentina-Paraguay, Copa AmericaGetty Images

Mentre l'Argentina attende di decidere il proprio futuro tra tre giorni, la Colombia è la prima nazionale ad approdare matematicamente ai quarti di finale della Copa America. Decisivo, ancora una volta, Duvan Zapata. A segno all'esordio contro Messi e compagni e a segno pure contro il Qatar, capace di resistere per 85 minuti agli assalti dei sudamericani per poi crollare nel finale, trafitto da una zuccata vincente del centravanti dell'Atalanta. In precedenza, oltre alla stoica retroguardia qatariota, la protagonista era stata la solita VAR: dopo aver rivisto il replay, il venezuelano Herrera aveva deciso di non assegnare - in maniera opinabile - un paio di rigori ai cafeteros, già privati giustamente nei minuti iniziali di una rete annullata per offside a Mina. Poi, nel finale, ecco Zapata a togliere le castagne dal fuoco imbeccato da uno James Rodriguez in versione deluxe. Un 1-0 tirato, sofferto, ma fondamentale per poter gestire le forze in vista della fase a eliminazione diretta. Occhio alla Colombia: fa davvero sul serio.

La Colombia esulta dopo il gol di Duvan Zapata con l'Argentina, Copa AmericaGetty Images

Il tabellino delle partite

COLOMBIA-QATAR 1-0

Colombia (4-2-3-1): Ospina; Medina (46' Arias), Mina, D. Sanchez, Tesillo; Barrios, Uribe; Cuadrado (64' Falcao), J. Rodriguez, R. Martinez (75' L. Diaz); D. Zapata. Ct: Queiroz

Qatar (3-5-1-1): Al Sheeb; Al Rawi, Khoukhi, Salman; Ró-Ró, Al Heidos (84' Doozandeh), Madibo, Abdulaziz (66' Boudiaf), Hassan; Afif; Almoez Ali. Ct: Felix Sanchez

Arbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Gol: 85' D. Zapata

Ammoniti: Madibo, Hassan, Uribe, Ró-Ró, Afif

Note: -

ARGENTINA-PARAGUAY 1-1

Argentina (4-4-2): Armani; Casco, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Pereyra (46' Agüero), Lo Celso, Paredes, De Paul (87' Suarez); Messi, Lautaro Martinez (67' Di Maria). Ct: Scaloni

Paraguay (4-3-3): Gatito Fernandez; Piris, G. Gomez, Alonso, Arzamendia; R. Rojas, Sanchez, M. Rojas; D. Gonzalez (89' Escobar), Santander (72' Romero), Almiron (87' Ortiz). Ct: Berizzo

Arbitro: Wilton Sampaio (Brasile)

Gol: 37' Sanchez (P), 57' rig. Messi (A)

Ammoniti: G. Gomez, R. Rojas, Armani, Piris, Tagliafico, Otamendi

Note: al 62' Armani para un rigore a D. Gonzalez

Il giocatore del giorno

Duvan Zapata. Due partite, due gol. Non sarebbe potuta iniziare meglio la Copa America del centravanti dell'Atalanta, reduce da una stagione strepitosa valsa a lui il secondo posto nella classifica dei marcatori e al suo club la qualificazione in Champions League. Queiroz lo ha preferito a Falcao e Duvan ha piazzato la zampata finale: è grazie a lui se la Colombia è già ai quarti con una giornata d'anticipo.

L'esultanza di Duvan Zapata in Colombia Qatar, Copa AmericaGetty Images

Il meglio dai social

A far discutere, in Argentina-Paraguay, sono le scelte cervellotiche del ct Scaloni.

Per il giornalista Juan Pablo Varsky, "una squadra non è un giocattolo di un allenatore. Molto meno la nazionale argentina".

Colombia-Qatar: più bella la stagione di Duvan Zapata o più bello l'assist d'esterno di James Rodriguez per il compagno? Bel dubbio...