Derby in famiglia per Messi, suo figlio esulta ai gol del Real Madrid

La Copa America è alle porte, prenderà il via il 14 giugno in Brasile e di pari passo cresce l’attesa di rivedere Lionel Messi in una grande manifestazione dopo il dietrofrónt in merito all’abbandono dalla nazionale argentina. La Pulce ci sarà, anche se – come rivelato a TyC Sports – non vede l’Albiceleste tra le favorite al titolo.

" Giocheremo con lo stesso entusiasmo e la solita voglia di vincere, anche se l'Argentina è nel bel mezzo di una fase di cambiamento. Per molti sarà la prima competizione importante, penso che non siamo i candidati alla vittoria finale come altri anni, ma sicuramente ci proveremo "

Non sono mancate le curiosità e aneddoti divertenti durante l’intervista all’emittente sportiva argentina, riguardanti in particolare i figli del numero dieci blaugrana.

" Thiago non si perde una partita, e anche Mateo ama il calcio, indossa magliette di ogni squadra. A volte la televisione è accesa e lui esulta per i gol del Real Madrid. Thiago si arrabbia e Mateo continua a festeggiare proprio per infastidirla. Una volta stavamo giocando in casa e Mateo mi ha detto: Tu sei il Barça e io sono il Liverpool, perché ti batterò "