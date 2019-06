Il Brasile perde la propria stella più luminosa a neanche 10 giorni dallo start della Copa America che ospiterà in casa. Neymar è costretto ad alzare bandiera bianca, per l’ennesimo infortunio alla caviglia occorso nell’amichevole contro il Qatar giocata a Brasilia la scorsa notte (vinta 2-0 grazie alle reti di Gabriel Jesus e Richarlison). Un bel problema per il ct Tite che nelle prossime ore annuncerà il nome del sostituto.

Il fuoriclasse del PSG si è infortunato attorno al 20’ durante un normale contrasto di gioco con il centrocampista qatariota Assim Madibo, Neymar ha appoggiato male il piede destro con la caviglia che ha fatto un movimento innaturale. Il giocatore ha subito richiamato l’attenzione dei medici ed ha lasciato il campo in lacrime sulla barella facendo capire subito la gravità del problema.

A confermare i brutti presagi poi ci hanno pensato i primi esami eseguiti nell’immediato post gara e che hanno dato un esito impietoso: distorsione alla caviglia con rottura legamentosa. Un verdetto pesantissimo per l’asso brasiliano, che negli scorsi giorni era finito nell’occhio del ciclone per presunte accuse di stupro di una ragazza brasiliana, e che si trova a dover far fronte all’ennesimo problema fisico nel 2019. Dopo aver saltato buona parte della stagione col PSG per la frattura del metatarso, ora O’Ney si vede costretto a rinunciare anche alla Copa America in casa.

Il 2019 nero di Neymar

Data Problema 24/01/2019 Frattura al quinto metatarso piede destro Salta 18 partite 26/4/2019 Insulti via social all'arbitro di PSG-Man United Squalifica di tre gare di CL 27/4/2019 Pugno a un tifoso dopo la sconfitta in Coppa di Lega Squalifica di tre gare 1/6/2019 Asccusato di stupro da una ragazza con denuncia alla Polizia di San Paolo - 6/6/2019 Distorsione a caviglia piede destro con rottura legamentosa Salta la Copa America

Il comunicato della CBF

" Vista la gravità della lesione, Neymar non sarà in condizione di recuperare in tempo utile per la Copa America. Da questo pomeriggio, lo staff tecnico procederà a individuare il suo sostituto. "