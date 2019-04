La seleçao ha presentato in via ufficiale le nuove maglie create appositamente per la prossima Coppa America, che si giocherà proprio in Brasile dal prossimo 14 giugno al 7 luglio. Domina il vintage come si evince dal tweet della Federazione:

" Tradizionale, storica, campionessa! "

Tradizione in barba alla cabala, verrebbe da dire: il Brasile, infatti, indossava la maglia bianca il giorno del Maracanazo, quando l'Uruguay sconfisse il Brasile nella finale del Mondiale 1950 a Rio de Janeiro. A quei tempi era la prima divisa ma dopo il dramma sportivo (e non solo) la Federazione scelse di cambiare le soluzioni cromatiche. In realtà la maglia bianca viene ora riproposta per festeggiare il centennale della vittoria della prima Coppa America del Brasile.