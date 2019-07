Messi attacca la Conmebol: "Stufi di questa corruzione, tutto apparecchiato per il Brasile campione"

" Siamo stufi di avere a che fare con questa corruzione, con gli arbitri e tutto ciò che rovina lo spettacolo. Sembra tutto apparecchiato per il Brasile campione "

Post partita rovente quello di Argentina-Cile, gara valida per il terzo-quarto posto della Copa America vinta 2-1 dall'Albiceleste. Lionel Messi, espulso al 38' del primo tempo insieme a Gary Medel per reciproche scorrettezze, ha deciso di disertare la consueta premiazione a fine gara in aperta polemica con la Conbmebol, la federazione sudamericana.

"Siamo stufi di avere a che fare con questa corruzione, con gli arbitri e tutto ciò che rovina lo spettacolo - l'affondo del fuoriclasse del Barcellona - Bastava un giallo ed era tutto a posto, ho pagato le dichiarazioni di qualche giorno fa. Quel cartellino mi è stato dato per ciò che ho detto". E ancora: "Sembra tutto apparecchiato per il Brasile campione, spero che gli arbitri e la Var non influiscano e che il Perù se la possa giocare perché ha dimostrato di essere competitivo. Ma onestamente la vedo difficile".

Già dopo la gara col Brasile aveva attaccato: "Non cerco scuse, ma l'arbitraggio è stato assurdo. Episodi chiari per noi nemmeno visti al Var. Spero che la Conmebol faccia qualcosa, anche se qui il Brasile controlla e manipola tutto".

Immediata la replica della Conmebol. "È inaccettabile che a seguito di episodi tipici della competizione, che coinvolgono 12 squadre, tutte a parità di condizioni, siano state lanciate accuse infondate che non rispettano la verità e mettono in discussione l'integrità della Copa America. Queste accuse rappresentano una mancanza di rispetto per la competizione, tutti i giocatori partecipanti e le centinaia di professionisti della Conmebol, un'istituzione che dal 2016 lavora instancabilmente per rendere trasparente, professionalizzare e sviluppare il calcio sudamericano".