Messi e la polemica sui terreni di gioco prima di Brasile-Argentina: "I campi sono una vergogna"

Un solo gol, su rigore, finora in Coppa America e performance non proprio strabilianti. Messi sembra voler dare tutto nel finale di questa competizione, e non strafare nella prima parte, per conquistare il primo vero trofeo con la Nazionale argentina in carriera. Ma perché Messi non funziona in Nazionale? Una domanda troppa ampia, ma per questa rassegna c’è una motivazione se non abbiamo visto il Messi formato il Barcellona... I terreni di gioco!

" I campi sono una vergogna. Il pallone sembra un coniglio, salta in ogni punto del campo e noi non possiamo fare altro che adattarci. È difficile controllare la palla e giocarla. [Lionel Messi dopo Venezuela-Argentina] "

Le dichiarazioni del numero 10 dell’Albiceleste sono importanti e faranno scaturire sicuramente qualche polemica. Considerando, inoltre, che si gioca in Brasile e alla prossima ci sarà proprio Brasile-Argentina, la semifinale del torneo, nella notte tra martedì e mercoledì al Mineirão di Belo Horizonte.