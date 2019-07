E rivincita fu. Parziale, leggermente amara, ma pur sempre una rivincita. La finale questa volta va all'Argentina, che si vendica parzialmente dei ko del 2015 e 2016 e supera per 2-1 il Cile, chiudendo la Copa America al terzo posto. A segno nel primo tempo il Kun Agüero e Paulo Dybala, al suo primo centro ufficiale in nazionale, mentre nella ripresa accorcia inutilmente su rigore Vidal. Gara nervosissima dal 1' al 90' e macchiata dalla doppia e simultanea espulsione a fine primo tempo di Leo Messi e Gary Medel, venuti a contatto dopo un'azione di gioco in maniera così rude da costringere il paraguaiano Diaz de Vivar a una decisione drastica. Anche senza Messi, comunque, l'Argentina conduce in porto vittoria e terzo posto. Mentre il Cile, dopo un inebriante doppio trionfo, resta giù dal podio. Domani sera tocca a Brasile e Perù giocarsi la Copa America: è a Rio de Janeiro che si accenderanno davvero le luci della ribalta.

La cronaca della partita

Argentina già in vantaggio dopo 12 minuti: Messi batte velocemente una punizione, trovando disattenta la difesa del Cile e lanciando Agüero, che aggira Arias e firma l'1-0. Pochi minuti più tardi la Roja perde Alexis Sanchez per infortunio: guaio muscolare, dentro al suo posto Junior Fernandes. E al 22' raddoppia Dybala: Lo Celso dentro per la Joya, che si presenta davanti ad Arias superandolo con un morbido lob. Il Cile non riesce a rendersi pericoloso e l'Argentina dà la sensazione di poter infierire. Fino al 37', quando la gara viene scossa da una doppia espulsione: quella comminata a Messi e Medel, autori di una scaramuccia poco edificante dopo uno scontro sulla linea di fondo.

Encontronazo de Messi con MedelGetty Images

La ripresa si apre con un flipper nell'area cilena: i vari Lo Celso, Dybala, Paredes e Agüero non riescono però a chiudere i conti. Anzi, a riaprirli è il Cile: l'arbitro riguarda al replay un intervento di Lo Celso su Aranguiz e assegna il calcio di rigore alla Roja, puntualmente trasformato con una botta centrale da Vidal. Il Cile ci crede e va a caccia del pareggio, ma l'Argentina non sta a guardare e in contropiede sfiora più volte il punto del tris: Agüero però spreca due grosse occasioni, sempre servito dal neo entrato Di Maria. I 6 minuti di recupero finali non provocano scossoni: vince l'Argentina, che chiude la Copa America sul podio.

La statistica chiave

L'Argentina vince di misura, ma meritatamente: basta dare un occhio al numero delle conclusioni in porta, che vedono la nazionale di Scaloni prevalere in maniera netta per 12 a 4.

Il tweet

Il migliore in campo

Dybala. Un gran gol, uno sfiorato, una fine intesa con Messi (fino all'espulsione del compagno) e Agüero. Bel messaggio a Scaloni.

Il peggiore in campo

Medel. Pensa più a protestare istericamente che a giocare a calcio e il risultato è sotto gli occhi di tutti: cartellino rosso diretto ancor prima dell'intervallo.

La dichiarazione

Giovani Lo Celso: "L'espulsione di Messi? Non è solo oggi, ma in tutta la Copa che si sono viste cose insolite... Si vede chiaramente che Medel gli va addosso e Leo non reagisce".

Il tabellino

Argentina (4-3-3): Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso (90' Funes Mori); Messi; Dybala (67' Di Maria), Agüero (81' M. Suarez). Ct: Scaloni

Cile (3-5-2): Arias; Diaz, Medel, Jara (50' Maripan); Isla, Vidal, Pulgar, Aranguiz (83' Castillo), Beausejour; E. Vargas, A. Sanchez (17' J. Fernandes). Ct: Rueda

Arbitro: Mario Diaz de Vivar (Paraguay)

Gol: 12' Agüero (A), 22' Dybala (A), 59' rig. Vidal (C)

Ammoniti: Beausejour, Vidal, Pulgar, Pezzella, Paredes, Foyth, Tagliafico

Note: espulsi Messi e Medel al 37'