" Voglio ritirarmi avendo vinto qualcosa con l'Argentina e continuerò a lottare per questo sogno. "

Leo Messi ha messo in chiaro qual è il suo grande obiettivo. La Pulce tornerà a vestire la maglia dell'Albiceleste in occasione della Copa America, al via dal 15 giugno. Intervistato da Fox Sports, l'attaccante del Barcellona ha parlato anche di Guardiola e dei tanti compagni di squadra avuti in blaugrana.

" Pep è stato un maestro per me, un precursore fra gli allenatori. Mi mancano Xavi e Iniesta, sono dei vincenti. Neymar? E' un fenomeno, ci sentiamo ancora spesso su Whatsapp. "

Lionel Messi in un'emblematica foto a terra durante la partita Francia-Argentina al mondiale 2018Getty Images

Messi ha poi parlato del grande rivale Cristiano Ronaldo, che la scorsa estate ha lasciato la Spagna per approdare in Italia con la Juventus:

" Quando andò via dissi che perderlo avrebbe danneggiato il Real e si arrabbiarono. Ma sarebbe successo a tutte le squadre, un giocatore come lui manca alla Liga perché i grandi giocatori rendono migliore il torneo. Cercavamo di superarci ogni anno e miglioravamo. "