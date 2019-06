Brutte notizie per la Colombia dopo la clamorosa vittoria per 2-0 all'esordio in Copa America contro l'Argentina. I Cafeteros perdono per il resto del torneo Luis Muriel, l'attaccante di proprietà del Siviglia e che nella passata stagione da gennaio in poi ha indossato la maglia della Fiorentina: il giocatore è stato costretto ad uscire dopo meno di un quarto d'ora a seguito dell'infortunio rimediato dopo uno scontro di gioco con l'ex centrocampista della Roma Leandro Paredes. Secondo quanto confermato ai microfoni di Win Sports dal presidente dellla Federcalcio colombiana, Ramon Jesurun, gli esami strumentali cui si è sottoposto l'attaccante hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro: per Muriel, quindi, la Copa America sarebbe già finita.

Per Muriel si profila uno stop di 2-3 mesi

L'infortunio di Muriel va naturalmente letto anche in ottica mercato. La Fiorentina, innanzitutto, dovrà decidere se esercitare il diritto di riscatto sul cartellino del giocatore. C'è poi da considerare la posizione dell'Atalanta: i bergamaschi, che avevano individuato proprio nel colombiano il rinforzo ideale per completare il reparto offensivo, potrebbero ora virare verso altri obiettivi.