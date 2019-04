Scaloni: "Icardi alla Coppa America? Vedremo il suo finale di stagione. Ci sarà Lautaro"

Icardi alla Coppa America? Possibile...

Una volta trovata la Nazionale, sarà possibile vedere Mauro Icardi alla prossima Coppa America? Ci sarà tanto da lavorare per avere una convocazione, soprattutto per quanto accaduto in stagione con l’Inter, ma il ct Scaloni lascia una porta aperta al classe ‘93.

" Icardi andrà alla Coppa America? Dipenderà molto da quello che farà nelle partite che mancano da qui a fine stagione. [Lionel Scaloni a Direct tv] "

Mauro Icardi ha collezionato 8 presenze con la maglia dell’Albiceleste dal 2013 ad oggi. Ha giocato amichevoli e qualificazioni per i Mondiali, ma non ha mai rappresentato il suo Paese in una manifestazione continentale/intercontinentale.

Chi ci sarà invece, invece Lautaro Martinez

" Scommettiamo su di lui, è un ragazzo che può darci molto nel presente e nel futuro. L'unico modo per supportarlo è farlo giocare, fargli indossare la maglia a cominciare dalle amichevoli "